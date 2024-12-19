Terzi manavı öldürdü!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Ataşehir'de komşu iki esnafın sözlü taciz tartışması cinayetle bitti. Manav terziyi kız arkadaşına laf atmakla suçladı. Terzi ise silahına sarılıp manavı vurdu. O anlarda güvenlik kamerası kayıttaydı.
Giriş: 19.12.2024 - 19:40 Güncelleme: 19.12.2024 - 19:40
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Ataşehir'de komşu iki esnafın sözlü taciz tartışması cinayetle bitti.
Manav terziyi kız arkadaşına laf atmakla suçladı.
Terzi ise silahına sarılıp manavı vurdu.
O anlarda güvenlik kamerası kayıttaydı.
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