Bu yapışkan olmayan yapıştırıcı, şirket tarafından başlangıçta bir başarısızlık olarak sayıldı ve reddedildi. Ancak Silver ısrar etti; sonraki beş yıl boyunca, yapıştırıcısını birçok şirket departmanında tanıttı ve icadının patentini 1972'de aldı.