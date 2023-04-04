Bugün birçok İstanbullunun bildiği ve hâlâ sokaklarda dolaşan bir efsaneyi ele alacağız; Galata ve Kız Kulesi'nin aşkı.

Efsaneye göre; Yunanlılar tarafından inşa edilen ve Üsküdar'da yer alan Kız Kulesi, yıllarca birçok aşığın aşklarını izlemiş ve git gide kendini daha da yalnız hissetmeye başlamıştır.