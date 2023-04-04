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1. Dünya Savaşı'nda düşmanı şaşırtmak için inşa edilen sahte Paris

1. Dünya Savaşı sırasında Almanlar, Fransa'yı bombalayınca devlet, "Sham Paris" denilen bir planı devreye soktu ve hedef şaşırtmak için sahte bir Paris inşa etti.

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  • 1. Dünya Savaşı'nda düşmanı şaşırtmak için inşa edilen sahte Paris

    1. Dünya Savaşı sırasında Fransa'nın oldukça ilginç bir savaş stratejisi vardı. Paris, 1914 yılında Almanlar tarafından bombalanınca Fransa devleti, karşı tarafın hedefini şaşırması için sahte bir Paris inşa etmeye karar verdi.
  • 1. Dünya Savaşı'nda düşmanı şaşırtmak için inşa edilen sahte Paris

    Sham Paris (sham Fransızca'da sahte demek) planında her şey düşünülmüştü. Paris'in sokakları, caddeleri, evleri hatta tren istasyonları bile sahte Paris'te yer alacaktı; gerçekliği artırmak ve halk saklanıyormuş havası yaratmak adına şehir loş ışıklarla çevriliydi. 
  • 1. Dünya Savaşı'nda düşmanı şaşırtmak için inşa edilen sahte Paris

    Eyfel Kulesi gibi tarihi yapıları bile içeren şehrin yapımında çoğunlukla ahşap ve kumaş kullanılmıştı. O zamanlar, bir radar sistemi olmadığı için binlerce mil yüksekte uçan uçakların, bu oyuna kanması kaçınılmazdı.
  • 1. Dünya Savaşı'nda düşmanı şaşırtmak için inşa edilen sahte Paris

    Paris şehrinin birkaç kilometre ötesine inşa edilen sahte Paris hiçbir zaman tamamlanamadı; üç bölge halinde olması gereken şehrin sadece tek bir bölgesi inşa edildi. 1917 yılında ortaya atılan plan, 1918 yılında savaşın bitmesiyle yarım kaldı.
  • 1. Dünya Savaşı'nda düşmanı şaşırtmak için inşa edilen sahte Paris

    The Telegraph'a konuşan Paris merkezli bir tarihçi olan Profesör Jean-Claude Delarue, "Plan bariz nedenlerle gizli tutuldu ancak bu, askeri planlamacıların yeni hava bombardımanı tehdidini ne kadar ciddiye aldıklarını gösteriyor" diyor. 

    Kaynak: Business Insider, Science ABC

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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