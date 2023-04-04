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Titanik hakkında 9 şaşırtıcı gerçek

15 Nisan 1912 yılında Atlantik Okyanusu'nda batan dev gemi Titanik arkasında bugün bile hatırlanan bir felaket bıraktı. Gemi hakkında ortaya çıkan ilginç gerçekler, Titanik'i ve batışını daha iyi anlamamızı sağlıyor.

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  • Titanik hakkında 9 şaşırtıcı gerçek! Titanik hakkında bilinmeyenler

    Titanik, diğer gemilerle rekabet edebilmek için inşa edildi. Titanik'in sahibi olan White Star Line, rakip şirketinin iki gemiyi suya indirmesi ve onları rekor sürede Atlantik'ten geçirmesi üzerine, Titanik, Olympic ve Britannic isimli üç gemi tasarladı.
  • Titanik hakkında 9 şaşırtıcı gerçek! Titanik hakkında bilinmeyenler

    Cankurtaran botları, yolcuların yarısını bile kurtaracak sayıda değildi. İngiliz hükümetinin resmî soruşturmasına göre, gemi ilk yolculuğunda yaklaşık 1316 yolcu ve 885 mürettebat taşıdı ancak gemide her biri 40 ila 60 kişiyi alabilen yalnızca 20 cankurtaran botu vardı. Daha fazla bot koymak, yolcuların manzarasını bozmak anlamına geldiği için gerek duyulmamıştı.
  • Titanik hakkında 9 şaşırtıcı gerçek! Titanik hakkında bilinmeyenler

    Yolcular bir süre geminin batacağını anlamadı. Gemi dev buzdağına çarptığında, güverteye küçük buz parçaları düştü. Yolcular düşen buzdağı parçalarını birbirine fırlattı ve buzu top gibi kullanarak futbol oynamaya başladı.
  • Titanik hakkında 9 şaşırtıcı gerçek! Titanik hakkında bilinmeyenler

    Gemide ciddi sınıfsal ayrımlar vardı. Birinci sınıf yolcular, iki büyük yatak odası ve bir misafir odası bulunan bir süitte konaklardı. İkinci sınıf yolcular daha alçak, lavabosu ve aynası olan ancak özel banyosu olmayan iki veya dört yataklı bir odada kalırdı. Üçüncü sınıf yolcular ise geminin mekanik odasına yakın gürültülü kamaralarda, 10 kişiye kadar ulaşan ranzalı odalarda uyurdu.
  • Titanik hakkında 9 şaşırtıcı gerçek! Titanik hakkında bilinmeyenler

    Titanik, diğer gemilerden buzlanmaya dair birkaç kablosuz mesaj aldı. Bununla birlikte gemiler arasında doğru kod iletişimi sağlanamadığı ve buz dağının konumu net olmadığı için uyarılar ciddiye alınmadı.
  • Titanik hakkında 9 şaşırtıcı gerçek! Titanik hakkında bilinmeyenler

    Titanik hiçbir zaman "batmaz" olarak lanse edilmedi. Geminin reklamları her zaman çok iddialıydı ancak "Tanrı bile bu gemiyi batıramaz" kadar üst düzeyli cümleler kurulmadı.
  • Titanik hakkında 9 şaşırtıcı gerçek! Titanik hakkında bilinmeyenler

    Californian, Titanik'e en yakın gemiydi ama yardımına gelmedi. Gemi, Titanik batmaya başladığında 10 milden biraz daha uzaktaydı ancak yardım etmedi. Eylemsizliğin nedenleri o zamandan beri tartışılıyor. Akademisyenler, geminin buzdağları nedeniyle gece motorlarını durdurduğunu ve operatörün uyuduğunu iddia etti. 
  • Titanik hakkında 9 şaşırtıcı gerçek! Titanik hakkında bilinmeyenler

    Gemi batarken bile sınıf ayrımı gözetildi. Cankurtaran botlara önce birinci ve ikinci sınıf yolculardan kadınlar ve çocuklar bindi. Kaosu iyi yönetemeyen yetkililer, botları denize yarısı boşken indirdi. Erkekler ve üçüncü sınıf kadın yolcular, büyük ölçüde kendi başlarının çaresine bakmaya bırakıldı.
  • Titanik hakkında 9 şaşırtıcı gerçek! Titanik hakkında bilinmeyenler

    Titanic'in su geçirmez bölmelerinin onu su üstünde tutması gerekiyordu. En azından planlanan böyleydi ancak gemi, buz dağına çarptıktan 37 saniye sonra su geçirmez bölümlerde dev bir yarık oluşturdu ve gemi su almaya başladı. 

    Kaynak: Mental Floss

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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