Titanik hakkında 9 şaşırtıcı gerçek

Gemide ciddi sınıfsal ayrımlar vardı. Birinci sınıf yolcular, iki büyük yatak odası ve bir misafir odası bulunan bir süitte konaklardı. İkinci sınıf yolcular daha alçak, lavabosu ve aynası olan ancak özel banyosu olmayan iki veya dört yataklı bir odada kalırdı. Üçüncü sınıf yolcular ise geminin mekanik odasına yakın gürültülü kamaralarda, 10 kişiye kadar ulaşan ranzalı odalarda uyurdu.