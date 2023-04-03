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Japonya'daki bir otomatta satılan ayı eti giderek popülerleşiyor

Japonya'daki hızlı tren istasyonunda yer alan bir otomatta ayı eti parçaları satılıyor. Otomatı kuran restoranın bir temsilcisi, etin çok lezzetli olduğunu belirtti.

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  • Japonya'daki bir otomatta satılan ayı eti giderek popülerleşiyor

    Bir Japon haber kaynağı olan The Mainichi; Japonya'nın Akita vilayetinin Semboku şehrinde bulunan Tazawako hızlı tren istasyonunda yer alan otomatta kesilmiş ayı eti parçaları satıldığını bildirdi.
  • Japonya'daki bir otomatta satılan ayı eti giderek popülerleşiyor

    24 saat açık olan otomatta, "kara ayı", "ayı eti" ve "250 gram için 2.200 yen" gibi tabelalar bulunuyor. Ayı eti, bölgenin yerel bir av kulübü tarafından sağlanıyor. Avlanan ayılar, bölgedeki bir mezbahta kesiliyor.
  • Japonya'daki bir otomatta satılan ayı eti giderek popülerleşiyor

    The Mainichi'ye göre; otomat, aynı tren istasyonundaki başka bir restoran tarafından kuruldu. Haber sitesine konuşan bir restoran temsilcisi bunun hem restoranın hem de bölgenin insanlarda bir hatıraya dönüşmesini sağlamak amacıyla yaptıklarını belirtti.
  • Japonya'daki bir otomatta satılan ayı eti giderek popülerleşiyor

    Restoran temsilcisi haftada 10 ila 15 paket satılan ayı eti için; etin güzel bir tadı olduğunu, kışın dâhil sertleşmediğini ve güveç yemekleriyle yenebileceğini belirtti. 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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