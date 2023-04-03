Araştırma: Stresli bitkiler çığlık atıyor

Üniversitede evrimsel bir biyolog olan kıdemli yazar Prof Lilach Hadany, "Bitkiler böceklerle ve diğer hayvanlarla her zaman etkileşim halindedir ve bu organizmaların çoğu iletişim için ses kullanır, bu nedenle bitkilerin sesi hiç kullanmaması çok yetersiz olurdu." diyor.