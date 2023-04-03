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Araştırma: Stresli bitkiler çığlık atıyor

Bir üniversitede yapılan araştırma, strese giren bitkilerin çığlığa benzer tuhaf sesler çıkardığını buldu. Bitkilerin bu sesi nasıl çıkardığı ise çözülemedi.

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  • Araştırma: Stresli bitkiler çığlık atıyor

    Tel Aviv Üniversitesi, bitkiler üzerinde ilginç bir araştırma yaptı. Üniversitedeki uzmanlar bitkilerin stres altındayken tuhaf sesler çıkardığını keşfetti.
  • Araştırma: Stresli bitkiler çığlık atıyor

    Araştırmacılar, domates ve tütün bitkisinin seslerini kaydetmek için bitkilere mikrofon yerleştirdi. Bitkiler önce, ses geçirmez akustik bir odaya, ardından gürültülü bir sera ortamına konuldu. Her iki durumda da bitkiler sulanmadı ve yaprakları kesilerek strese sokuldu.
  • Araştırma: Stresli bitkiler çığlık atıyor

    Daha sonra bitkilerin stresli ve stresiz hali karşılaştırıldı. Strese giren bitkilerin tıklama veya patlamaya benzer sesler ürettiklerini, strese girmeyenlerin ise daha sessiz olduğu sonucuna varıldı. Ancak yine de bitkilerin bu sesleri nasıl ürettiği bulunamadı.
  • Araştırma: Stresli bitkiler çığlık atıyor

    Elbette, bu sesler insanların duyabileceği perdede değil; bitki sesleri diğer bitkiler, böcekler ve memeli hayvanlar tarafından duyuluyor.
  • Araştırma: Stresli bitkiler çığlık atıyor

    Üniversitede evrimsel bir biyolog olan kıdemli yazar Prof Lilach Hadany, "Bitkiler böceklerle ve diğer hayvanlarla her zaman etkileşim halindedir ve bu organizmaların çoğu iletişim için ses kullanır, bu nedenle bitkilerin sesi hiç kullanmaması çok yetersiz olurdu." diyor. 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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