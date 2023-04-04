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Bu canlılar beyni olmadan da öğrenebiliyor

Araştırmacalar, yaptığı bir deney sonucunda derin sularda yaşayan denizşakayıklarının bir beyne sahip olmamasına rağmen öğrenebildiklerini ortaya koydu.

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  • Beyni olmadan da öğrenebilen canlılar: Denizşakayıkları

    Beyin, düşünmemizi sağlayan ve hayatımızı kontrol eden bir organdır. Bir insan için beyinsiz yaşamak düşünülemez. Ancak bu bazı organizmalar için geçerli değildir; denizşakayığı ve denizanası gibi. Her iki canlı da bir beyne sahip değil.
  • Beyni olmadan da öğrenebilen canlılar: Denizşakayıkları

    İsviçre Fribourg Üniversitesi ve İspanya Barselona Üniversitesi araştırmacıları bu bilgiden yola çıkarak ilginç bir deneye imza attı. Beyinsiz bir canlı öğrenebilir miydi?
  • Beyni olmadan da öğrenebilen canlılar: Denizşakayıkları

    Bunun için 10 veya 18'li denizşakayığından oluşan gruplara önce ışık ile birlikte küçük bir elektrik şoku verildi arkasından önce ışık daha sonra elektrik şoku verildi.
  • Beyni olmadan da öğrenebilen canlılar: Denizşakayıkları

    Bu küçük eğitimden sonra denizşakayıkları davranışlarını adapte etti. Işık ve elektrik şokunu beraber alarak şartlandırılan grup sadece ışığa tepki gösterdi ve ışıkla beraber dokunaçlarını geri çekti.
  • Beyni olmadan da öğrenebilen canlılar: Denizşakayıkları

    Araştırmanın yazarı Simon Sprecher, "Bu tam olarak çağrışımsal öğrenme olarak adlandırılan şeydir. Beyinleri olmayan hayvanların bile sinir sistemleri sayesinde karmaşık davranışlar sergileyebildiklerinin kanıtı" diyor.
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