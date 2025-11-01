TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: TCMB'nin yaptığı faiz indirimlerinin vatandaşa yansıtılması gerekiyor"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, TCMB'nin 100 baz puanlık faiz indirimi yaptığını hatırlattı.

Vatandaşların kullandığı kredi kartı gibi araçlarda bu indirimin hemen hissedilmesi gerektiğini, böylece ekonomiye güvenin yükseleceğini vurgulayan Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

"ESNAF DEVLETİN KREDİ FAİZLERİNİ SÜBVANSE ETMESİNE RAĞMEN BU İNDİRİMLERDEN YETERİNCE YARARLANAMIYOR"

"Ekonominin canlanması için TCMB'nin yaptığı faiz indirimlerinin vatandaşa yansıtılması gerekiyor. Bu indirimler gıda, konut, sağlık ve eğitim gibi tüm harcama kalemlerinde hissedilmediği sürece ekonomik rahatlama sağlanamaz. Faiz indirimi vatandaşa yansımadığı için hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon etkisini sürdürüyor. İnsanlar, 'Merkez Bankası faizleri indirdi ama biz bunu neden hissedemiyoruz?' diye sormakta haklı. Esnaf da devletin kredi faizlerini sübvanse etmesine rağmen bu indirimlerden yeterince yararlanamıyor."

Palandöken, enflasyonla mücadele için ortak adımın şart olduğunu belirterek, bu konuda bankalara çok önemli görev düştüğünü ifade etti.

Yapılan indirimin hemen ertesi gün vatandaşa yansıtılması gerektiğine dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti: