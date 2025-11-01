Habertürk
        TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: TCMB'nin yaptığı faiz indirimlerinin vatandaşa yansıtılması gerekiyor"

        TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: TCMB'nin yaptığı faiz indirimlerinin vatandaşa yansıtılması gerekiyor"

        Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ekonominin canlanması için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yaptığı faiz indirimlerinin vatandaşa yansıtılması gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 12:13 Güncelleme: 01.11.2025 - 12:13
        "Faiz indirimleri vatandaşa yansıtılması gerekiyor"
        Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, TCMB'nin 100 baz puanlık faiz indirimi yaptığını hatırlattı.

        Vatandaşların kullandığı kredi kartı gibi araçlarda bu indirimin hemen hissedilmesi gerektiğini, böylece ekonomiye güvenin yükseleceğini vurgulayan Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

        "ESNAF DEVLETİN KREDİ FAİZLERİNİ SÜBVANSE ETMESİNE RAĞMEN BU İNDİRİMLERDEN YETERİNCE YARARLANAMIYOR"

        "Ekonominin canlanması için TCMB'nin yaptığı faiz indirimlerinin vatandaşa yansıtılması gerekiyor. Bu indirimler gıda, konut, sağlık ve eğitim gibi tüm harcama kalemlerinde hissedilmediği sürece ekonomik rahatlama sağlanamaz. Faiz indirimi vatandaşa yansımadığı için hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon etkisini sürdürüyor. İnsanlar, 'Merkez Bankası faizleri indirdi ama biz bunu neden hissedemiyoruz?' diye sormakta haklı. Esnaf da devletin kredi faizlerini sübvanse etmesine rağmen bu indirimlerden yeterince yararlanamıyor."

        Palandöken, enflasyonla mücadele için ortak adımın şart olduğunu belirterek, bu konuda bankalara çok önemli görev düştüğünü ifade etti.

        Yapılan indirimin hemen ertesi gün vatandaşa yansıtılması gerektiğine dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

        "Neredeyse bir hafta geçti ancak bankalardan vatandaşa doğrudan yansıyacak bir kolaylık ya da indirim adımı gelmedi. Bu durumda vatandaş da 'Ekonomideki bu düzelme trendinin bize bir faydası yok' düşüncesine kapılıyor. Bunun mutlaka düzeltilmesi lazım. Toplumsal bir güvenin ve bilincin oluşabilmesi için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi büyük önem taşıyor."

