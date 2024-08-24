Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.668,10 %-2,55
        DOLAR 33,9835 %0,16
        EURO 38,0705 %0,78
        GRAM ALTIN 2.745,10 %1,39
        FAİZ 42,00 %-0,31
        GÜMÜŞ GRAM 32,62 %3,20
        BITCOIN 64.196,00 %0,80
        GBP/TRY 44,9937 %0,86
        EUR/USD 1,1192 %0,72
        BRENT 79,02 %2,33
        ÇEYREK ALTIN 4.488,24 %1,39
        Haberler Ekonomi Otomobil TESK'ten hurda araç teşviki talebi - Otomobil Haberleri

        TESK'ten hurda araçlara teşvik çağrısı

        Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hurda araç teşviklerinin yeniden gündeme gelmesi gerektiğini belirtti. Trafikteki araçların ortalama yaşının 14.5 olduğunu kaydeden Palandöken, "Geçmiş yıllarda olduğu gibi piyasanın şu anda en çok ihtiyaç duyduğu hurda araç teşvik yasası tekrar gündeme gelmeli" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 14:25 Güncelleme: 24.08.2024 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        TESK'ten hurda araçlara teşvik çağrısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, trafikteki araçların ortalama 14.5 yaşında olduğuna vurgu yaparak, araçların yaşlarına yönelik bir teşvik programı yeniden uygulanması gerektiğine dikkati çekti.

        Palandöken, hurda araç teşvik yasasının yeniden gündeme alınarak ticari araçlar için yeniden çıkarılması gerektiğini belirterek, "Ülkemizde 28 milyon 750 bine yakın araç var. Bunların ortalama yaşı, TÜİK verilerine göre, 14.5'in üzerinde. Bu araçlar artık ekonomik ömürlerini doldurmuş durumda. Araçlarını yenilemek isteyen pek çok vatandaşımız var fakat yeni enflasyonla mücadeledeki yeniden değerlendirme oranlarında bunlar da vergiye tabi olacak. Halbuki bizim bu araçların hepsi ekonomik ömürlerini doldurmuş. Mal sahiplerinin ellerinde ekonomik olarak kazancı olmayan, çevreye ve doğaya zararlı hale gelmiş, yakıt israfı da çok büyük olan eski teknoloji olan araçlar. Kısacası araçların hepsi hurdaya çıkmış vaziyette. Hızlı bir şekilde sorunun çözümü için araçların yaşlarına yönelik bir teşvik programı yeniden uygulanmalı" açıklamasında bulundu.

        REKLAM

        'TEŞVİK YASASI ESNAFI RAHATLATIR'

        Hurda araçların kara duman salınımı ve egzoz emisyon değerlerinin çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu söyleyen Palandöken, "Çok az kilometre yapmış okul servis araçları var. Bu araçlarda da tabi yaş sınırı olduğu için Milli Eğitim Bakanlığı, 12 yaş üzerindeki araçların hizmet yapamayacağını belirtiyor. Konuyla alakalı mahkeme kararları da var. Bazı okul servis araçlarının kilometresi düşük olduğu için bu durum araç sahiplerini mağdur ediyor. Öte yandan çevrenin kirlenmesine, yakıt harcamalarına, hurda ithalatına bir handikap oluşturuyor. Bunun da netice itibariyle halledilmesi lazım. Artık okullar açılıyor, birçok servis yapan insan zor durumda. Geçmiş yıllarda olduğu gibi piyasanın şu anda en çok ihtiyaç duyduğu hurda araç teşvik yasası tekrar gündeme gelmeli" diye konuştu.

        'ARACINI YENİLEYENE VERGİ MUAFİYETİ GETİRİLMELİ'

        Hurda araçlarını yenileyecek olanların mevcut borçlarını ödemekte kolaylık sağlanması gerektiğini de vurgulayan Palandöken, "Enflasyonist ortamda hurda araçların ekonomiye kazandırılması hem ekonomiyi canlandıracak hem de büyük bir girdi sağlayacak. Bu teşvik, aracını yenilemek isteyen, hurda ithalatı yapan esnaf ve birçok meslek dalına da yarar sağlayacak. Devletimiz de bundan bir kayıp yaşamadan yüksek miktarda gelir elde edecek. Kazan kazan modeli ile hem devletimiz hem de esnafımıza fayda olacak. Öte yandan araçların yenilenmesi karayollarındaki güvenliği de sağlayacak. Kısacası bu araçlar yasadan yararlanmak suretiyle hurda araçların yerini almalı. Bununla ilgili çalışmaların neticelenmesinde geç kalınsa da zaman kaybedilmeden bir an önce hurda teşvik yasası çıkmalı" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sevgiliye hediye haç! 37 suç kaydı çıktı
        Sevgiliye hediye haç! 37 suç kaydı çıktı
        Cani koca döverek öldürdü!
        Cani koca döverek öldürdü!
        Aslan'da rota sol bek!
        Aslan'da rota sol bek!
        Narin'i arama çalışmaları 3'üncü gününde!
        Narin'i arama çalışmaları 3'üncü gününde!
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        CHP lideri Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim
        CHP lideri Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim
        "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler!" gerçekten söylendi mi?
        "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler!" gerçekten söylendi mi?
        Ahlat'ta Malazgirt coşkusu
        Ahlat'ta Malazgirt coşkusu
        Dünya dönmeyi durdursaydı ne olurdu?
        Dünya dönmeyi durdursaydı ne olurdu?
        Dünyanın en iyi 100 limanı arasında 4 Türk limanı var
        Dünyanın en iyi 100 limanı arasında 4 Türk limanı var
        Çinli marka Türkiye'de satışlara başladı
        Çinli marka Türkiye'de satışlara başladı
        Mourinho'dan Fred kararı!
        Mourinho'dan Fred kararı!
        Hiyerogliflere geri dönüş! Kelimeler kayboluyor, yeni bir dil türüyor
        Hiyerogliflere geri dönüş! Kelimeler kayboluyor, yeni bir dil türüyor
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        Arkadaş tatili
        Arkadaş tatili
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        İngiltere'den dev teklif!
        İngiltere'den dev teklif!
        İsyanları konuşuldu
        İsyanları konuşuldu
        Aşk defteri kabarık
        Aşk defteri kabarık
        Gıdıklanınca neden güleriz?
        Gıdıklanınca neden güleriz?