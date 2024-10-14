Kraliçe Camilla'nın oğlu annesi ile Kral Charles'ın ilişkisi hakkında konuştu: Çok uyumlular
Kraliçe Camilla'nın yemek eleştirmeni oğlu Tom Parker Bowles, annesi ve eşi Kral Charles'ın ilişkisi hakkında konuştu. Kral ve Kraliçe için "Çok uyumlular, annem çok mutlu" diyen Bowles, Kral Charles'ı "en nazik, en bilgili ve en sevimli adam" olarak nitelendirdi
Kraliçe Camilla'nın oğlu Tom Parker Bowles, 24 yıldır yemek yazarlığı ve eleştirmenliği yapıyor. Kral Charles ile evlenerek kraliyet üyesi olan annesi hakkında şimdiye kadar hiç konuşmadı. Çıkardığı son yemek kitabında kraliyetin beslenme alışkanlıklarını ve gastronomik tercihlerini detaylı bir şekilde anlattı.
"Başımı bir aslanın çenesine soktuğumu biliyordum ama çeyrek asırdır yemek üzerine yazdıktan sonra bunu şimdi yapamazsam ne zaman yapabilirim?" diyen Tom Parker Bowles, 'Cooking and the Crown' adlı kitabında, annesinin tarifleri de dahil olmak üzere Kraliçe Victoria'dan Kral Charles'a kadar her hükümdarla ilgili yemek bilgilerine yer verdi.
Tom Parker Bowles, Kral Charles'ı "en nazik, en bilgili ve en sevimli adam" olarak tanımladı ve ekledi: O, yemek hakkında soru sorabileceğiniz biri ve bu bir akademisyene sormak gibiydi.
Kral Charles için "Çiftçiliği biliyor, o bir çiftçilik kahramanı" diyen Tom Parker Bowles, Kral ve Kraliçe'nin birlikteliği için de "Çok uyumlular. Birlikte iyi çalışıyorlar ve annemizin mutlu olması bizi mutlu ediyor" ifadesini kullandı.
Emekli subay Andrew Parker Bowles ile Camilla 1973'te evlendi. İki çocuğu olan çift, 1995'te boşandı. Aynı yıl Camilla'nın Charles'la olan romantik ilişkisi kamuoyuna duyuruldu.
Tom Parker Bowles, bu ilişki nedeniyle, Prenses Diana'nın Charles ile olan evliliğinin bitmesi ve evlilik boyunca Prenses'in hüzünlü hayatı dolayısıyla eleştirilerin hedefinde olan annesini korurken sık sık kamuoyu karşısına çıktı.
Tom Parker Bowles, özellikle de 1990'ların ortalarında, paparazzilerin yoğun baskısı altında olduğu dönemde annesinin yanında oldu. Bowles annesine hiç kızgın mıydı ya da kırgın mıydı? Bu soruya şöyle yanıt verdi: Hayır. Asla, asla, asla. O her zaman çok iyi bir anne oldu.