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TESK'ten okul servislerinde 12 yaş talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, okul servis araçlarında 12 yaş şartının salgın sonuna kadar kaldırılmasını istedi. Palandöken, "2019-2020 yıllarında 12 yaş sınırında olan okul servis araçları için yaş aranmama şartı getirilmişti ve bu süre 1 Temmuz'da sona eriyor. Her yıl bakımı yaptırılan, normal şartlarda değişmesi için neredeyse hiçbir sebep olmayan bu araçlar, salgın döneminde tamamen otoparklarda durdu. Kısa süre içinde servisçi esnafımızın bu talebi karşılanmalı ve her yıl değil, salgın sonuna kadar 12 yaş şartı kaldırılmalı" dedi

TESK'ten okul servislerinde 12 yaş talebi
AA

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, okul servis araçlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle 1.5 yıldır çalışmadığını belirterek, bu araçlar için 1 Temmuz'da dolacak 12 yaş sınırı kuralının salgın bitinceye kadar kaldırılması gerektiğini bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen kesimlerden birinin de servis araçları olduğunu belirtti.

Söz konusu araçlarda 12 yaş sınırı şartının bulunduğunu hatırlatan Palandöken, bir yılı kazançsız ve kontak açmadan geçiren bu kesim için yeni araç almanın ya da yenilemenin imkansız olduğunu ifade etti.

Palandöken, "2019-2020 yıllarında 12 yaş sınırında olan okul servis araçları için yaş aranmama şartı getirilmişti ve bu süre 1 Temmuz'da sona eriyor. Her yıl bakımı yaptırılan, normal şartlarda değişmesi için neredeyse hiçbir sebep olmayan bu araçlar, salgın döneminde tamamen otoparklarda durdu. Bu esnaf kesimimizin aracını yenileyecek gücü yok. Kısa süre içinde servisçi esnafımızın bu talebi karşılanmalı ve her yıl değil, salgın sonuna kadar 12 yaş şartı kaldırılmalı" görüşünü savundu.

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