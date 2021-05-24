Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Teşkilat 13. yeni bölüm fragmanı izle - Teşkilat 12. son bölüm yayınlandı mı?

TRT1'in yeni dizilerinden biri olan Teşkilat 12. yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle takip edilen dizinin son bölümünde Gürcan'ın birden ortadan kaybolması damga vurdu. Peki gözlerin çevrildiği Teşkilat 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Teşkilat 13. yeni bölüm fragmanı izle - Teşkilat 12. son bölüm yayınlandı mı?

Kısa sürede büyük bir ilgiye kavuşan Teşkilat dizisi 12. yeni bölümüyle izleyenlere duygu seli yaşattı. Peki Teşkilat 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KTEŞKİLAT 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

TEŞKİLAT 12. SON BÖLÜM ÖZETİ

Leyal’in ölümünün ardından kurulan tuzakta kurtulduğunu düşünen Fadi, seçim çalışmalarına kaldığı yerden devam etmek ister ancak vücudundaki zehir de etkisini göstermeye başlayınca hayatının tehlikede olduğunu anlar.

Fadi’nin zehirlenmesiyle görevlerini tamamladıklarını düşünen ekip ülkeye dönmeye hazırlanırken bir başka haber onları adeta şok eder! Üstelik deşifre olma tehlikeleri baş gösterir. Hakkı ve Pınar, yeni bir plan ile tehlikeyi ortadan kaldırmak üzere harekete geçer.

Ceren ise ekibi deşifre etmek için çalışmaya devam ederken Yağmur’a ulaşır. Zehra’yı deşifre etmek için kızı Yağmur’u kullanmaya karar verir. Bu sırada Uzay, Amir ve Fadi arasındaki görüşme kayıtlarını incelerken önemli bilgilere ulaşır ve Türkiye’ye karşı büyük bir saldırı planlandığı anlaşılır.

Saldırı planında Fadi’nin imzası vardır ve saldırıyı durdurabilecek tek kişi de yine Fadi’dir! Bu gelişme, Fadi’nin ölümünü de büyük bir sorun haline getirir! Fadi ise canının derdindedir ve çok gizli bir binadadır! Ekip, binaya sızmak için akıllara durgunluk veren yeni bir plan yapar!

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Penterafobisi olan biri hangisinden muzdariptir? Kim Milyoner Olmak İster
TELEVİZYONKim Milyoner Olmak İster 'de çarpıcı soru
Mart 2021'de Tayvan'da iki gün bedava yemek için onlarca kişi hangi yemek için ismini değiştirdi? Kim Milyoner
TELEVİZYON Kim Milyoner Olmak İster 'de çarpıcı soru
Uzun saçın cefasını Erkin, sefasını ben sürdüm diyen kimdir? Kim Milyoner Olmak İster
TELEVİZYONKim Milyoner Olmak İster'de
Bir karıyla bir koca atasözünün devamı nasıldır? Kim Milyoner Olmak İster
TELEVİZYONBir karıyla bir koca atasözünün devamı nasıldır?
Tozkoparan İskender oyuncuları kim, karakterleri ne? Tozkoparan İskender konusu ne?
TELEVİZYONTozkoparan İskender oyuncuları kim?
Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları kim? ÇGHB 2 tam kadro oyuncuları ve isimleri
TELEVİZYONÇok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları
Teşkilat oyuncuları kim? Teşkilat dizisi nerede çekiliyor, konusu ne? Teşkilat oyuncuları karakterleri
TELEVİZYONTeşkilat dizisi oyuncuları kimler?
Kefaret oyuncuları yaşları kaç ve isimleri ne? İşte Kefaret oyuncuları tam kadro!
TELEVİZYONKefaret oyuncuları kimler?
Menajerimi Ara konusu ne? Menajerimi Ara oyuncuları kim, karakterlei ve isimleri ne?
TELEVİZYONMenajerimi Ara oyuncuları kim?
Recep İvedik 5 oyuncuları kimler? Recep İvedik 5 filmi konusu nedir?
TELEVİZYONRecep İvedik 5 oyuncuları kimler?