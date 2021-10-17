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Teşkilat 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat 18. son bölüm...

TRT1'in yeni dizilerinden biri olan Teşkilat 18. yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle takip edilen dizinin son bölümüne Zehra'nın eski eşi Kemal’in bilgisayarında bulduğu görüntüler damga vurdu. Peki gözlerin çevrildiği Teşkilat 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Teşkilat 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat 18. son bölüm...

Kısa sürede büyük bir ilgiye kavuşan Teşkilat dizisi 18. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Peki Teşkilat 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KTEŞKİLAT 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Teşkilat 19. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

TEŞKİLAT 18. SON BÖLÜM ÖZETİ

Komisyon toplantısında Simon’a düzenlenen suikast girişiminin ardından devletin üst düzey kademelerinde olağanüstü hâl ilan edilir. Tüm komisyon üyeleri olağan şüpheli olarak değerlendirilirken ekip suç aletini bulmak için hummalı bir çalışmaya girişir. Olayı aydınlatmanın tek yolu suikastı gerçekleştiren David'i açığa çıkarmaktır.

Kızına kavuşmak için evine dönen Zehra eski eşi Kemal’in bilgisayarında bulduğu görüntülerle şoke olur. Zehra, Serdar'ın kayıp bir buçuk ayına ışık tutan bu görüntülerin peşine düşüp sır perdesini aralamaya karar verir.

Türk devletini köşeye sıkıştırmak isteyen Yıldırım, David'in yakalanmasını engellemek için Çetin'i görevlendirir. Ceren açığa çıkmamak için eski hayatına dönerken, Serdar’ın Ceren'le ilgili şüpheleri sürmektedir.

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