Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman?
Yılbaşı haftası dizi çekimlerine ara verildi. Bu nedenle kanalların yayın akışlarında değişikliğe gidildi ve dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Bu noktada gözler TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisine çevrildi. Başrollerinde Tolga Sarıtaş ve Rabia Soytürk'ün yer aldığı dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. 4 Ocak 2026 TRT 1 yayın akışı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
Yılbaşı haftası nedeniyle setlere ara verilmesinin ardından gözler Teşkilat dizisine çevrildi. Her pazar akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Bu kapsamda araştırılan ‘’Teşkilat bu akşam var mı yok mu?’’ sorusu 4 Ocak 2026 TRT 1 yayın akışı ile yanıt buldu. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kahramanlık hikayelerini konu edinen yapımın 164. bölümü için heyecan dorukta. Peki, Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte dizinin yeni bölüm tarihi ve son bölüm özeti…
TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
Teşkilat dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek.
4 Ocak 2026 TRT 1 yayın akışına göre, saat 20.00’de Teşkilat dizisinin tekrar bölümü yayınlanacak.
TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Teşkilat’ın 164. bölümünün, 11 Ocak 2026 Pazar günü izleyiciyle buluşması bekleniyor.
4 OCAK 2026 TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:48 İstiklal Marşı
05:50 Ege'nin Hamsisi
08:30 Gönül Dağı
11:45 Enine Boyuna
13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
13:55 Mehmed: Fetihler Sultanı
17:00 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:15 3'Te 3
00:30 Taşacak Bu Deniz
03:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
05:40 Kapanış
TEŞKİLAT 163. BÖLÜM ÖZETİ
Teşkilat, Şirket’in gizli toplantısına baskın düzenlerken Altaylar da çatışmada karşılarında Korkut’u bulurlar.
Ekip bu durum karşısında şaşırırken Altay hemen Korkut’un amacını anlar.
Rutkay’ın hedefini öğrenen Korkut, dehşete düşer.
Düşmanın acımasızlığıyla Korkut’un görevi her zamankinden daha zor bir hâl alır.