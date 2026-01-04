Yılbaşı haftası nedeniyle setlere ara verilmesinin ardından gözler Teşkilat dizisine çevrildi. Her pazar akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Bu kapsamda araştırılan ‘’Teşkilat bu akşam var mı yok mu?’’ sorusu 4 Ocak 2026 TRT 1 yayın akışı ile yanıt buldu. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kahramanlık hikayelerini konu edinen yapımın 164. bölümü için heyecan dorukta. Peki, Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte dizinin yeni bölüm tarihi ve son bölüm özeti…