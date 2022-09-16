Tesla Almanya fabrikasından vazgeçebilir!

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ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Almanya'nın başkenti Berlin'de inşa etmeyi planladığı batarya fabrikasını rafa kaldırmayı planladığı iddia edildi.

Wall Street Journal'in haberine göre, şirketin Mart ayında Berlin yakınlarında hayata geçirdiği araç üretim tesisinin yanında inşa etmeyi planladığı 50 GWh kapasiteli batarya fabrikası, ABD'nin batarya üretimine yönelik başlattığı vergi teşviki nedeniyle faaliyete geçmeyebilir.

Tesla'nın vergi teşviklerine sıcak baktığı ve Teksas ile Kaliforniya'daki tesislerinde batarya üretimini artırarak Almanya'da üreteceği otomobillerin bataryalarını ABD'deki tesislerinden tedarik edebileceği belirtiliyor.

ARTAN ENERJİ MALİYETLERİ ETKİLİ OLDU

Öte yandan, Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa'da artan enerji maliyetlerinin Tesla'nın Berlin'de batarya üretme konusunda çekimser kalmasına yol açtığı da Wall Street Journal'in haberinde yer alan iddialar arasında.

ABD'de kısa süre önce yürürlüğe giren Enflasyon Azaltma Yasası'na (IRA) göre, ABD'de üretilen her pil hücresi için kilovat saat (kWh) başına 35 doları teşvik verilecek. Yasa kapsamında, ülke içinde üretilen modüller için kWh başına 10 dolar ve ara pil malzemeleri üreten şirketler için ek yardım sağlanıyor.

Verilecek teşviklerin ABD'de üretilecek bataryaların maliyetinin üçte birini karşılaması bekleniyor. Ayrıca,i elektrikli otomobil satın alan kullanıcılara da 7 bin 500 dolara kadar teşvik verilmesi öngörülüyor.