Tesla Avrupa'da resmen üretime başladı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Avrupa'daki ilk otomobil fabrikası, çevreci örgütlerin tepkilerine rağmen Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarındaki Grünheide'de üretime başladı.

Almanya'da Brandenburg eyaletinin Grünheide bölgesinde yaklaşık 160 hektarlık ormanlık bölgeyi kapsayan "giga fabrikası", yerel makamlardan üretim için onay aldıktan sonra bugün faaliyete geçti.

3 binden fazla çalışanı bulunan Tesla'nın dünyadaki 5'inci büyük fabrikasının açılışına, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ve Brandenburg Eyaleti Başbakanı Dietmar Woidke de katıldı.

Fabrikada üretilen ilk 30 Model Y (63 bin 990 euro) otomobil, alıcılara teslim edilirken, açılışta, çevreci örgütlerin fabrika önündeki eylemleri dikkati çekti.

Tesla'dan yapılan açıklamada, "Tesla, önümüzdeki aylarda binlerce istihdam oluşturacak" denildi.

MUSK İLK ARAÇLARI DANS EŞLİĞİNDE TESLİM ETTİ

Fabrikadaki bantlardan inen ilk 30 otomobil ise sahiplerine Tesla CEO'su Elon Musk tarafından teslim edildi.

Fabrikadaki törende, Musk'ın araçların yanında dans etmesi dikkat çekti. Törende, Tesla'nın söz konusu otomobilleri alan müşterileri ve aileleri, parlak aydınlatmalı bir tünelden geçerek araçlarına ulaştı. Bu esnada, Tesla CEO'su Musk müşterilerine araçlarını dans ederek teslim etti.

Musk, törende yaptığı konuşmada, "Bu, fabrika için harika bir gün. Sürdürülebilir bir gelecek yönünde atılmış bir başka adım" dedi.

Tesla'nın gelecek yıl Avrupa'da yeni otonom sürüş yazılımının bir test sürümünü piyasaya süreceğini belirten Musk, yolların ülkeden ülkeye değişiklik gösterdiği Avrupa'da zorlu sürüş durumlarının üstesinden gelmek için çok iş yapılması gerektiğini söyledi.

12 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAMASI BEKLENİYOR

Berlin'in güneydoğusundaki Grünheide'de batarya ve yılda 500 bin otomobil üretimi gerçekleştirmek üzere tasarlanan fabrika, 2 yılda inşa edildi. Fabrika, Tesla'ya dünyanın en rekabetçi otomobil pazarlarından birinde üretim üssü imkanı tanıyor.

5 milyar euroya mal olan fabrikanın 12 bin kişinin istihdamına katkı sağlaması bekleniyor.

Kasım 2019'da duyurulan fabrika projesinin yaklaşık 130 futbol sahası büyüklüğündeki ağaçlık alanı da kapsaması çevreci örgütlerin tepkisini çekmişti.

Fabrika, 300 hektar alanda yaklaşık 160 hektarlık bir ormanlık bölgeyi de kapsayacak şekilde inşa edildi.

Çam ormanıyla kaplı fabrika alanı, 41 milyon euroya Tesla'ya satılmıştı. Ardından, 92 hektarlık alanda ağaç kesimine başlanmıştı. Bu durum, çevreciler tarafından ve Alman kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

ÇEVRESEL KAYGILAR DİLE GETİRİLMİŞTİ

Tesla'nın Avrupa'daki ilk fabrikasını Almanya'da açarak ekosistem oluşturmasından memnuniyet duyan Alman yetkililer, gereken onayları resmen vermese de Brandenburg Eyalet Çevre Bakanlığı, riski kendilerine ait olmak üzere hazırlıklara başlama izni vermişti.

2020'de Alman mahkemesi, nesli tükenmekte olan kertenkele ve yılanların yaşam alanlarının yok edilmesinden endişe eden yerel çevre örgütlerinin şikayeti üzerine Tesla'nın sahadaki çalışmasını durdurmasını istemişti.

Su ve içme suyu rezervlerinin potansiyel olarak kirletilmesi gibi çevresel endişeler de dile getirilmişti.

TESİSİN SU TALEBİ BÖLGEDE ENDİŞE YARATIYOR

Fabrikanın, özellikle otomobiller için üretilecek bataryalarla ilgili yıllık yaklaşık 1.5 milyon metreküp su miktarına ihtiyaç duyacağı belirtilirken, bunun açılacak kuyularla karşılanması planlanıyor.

Tesisin yoğun su talebi, son 3 yılda kuraklığın vurduğu söz konusu bölgede yaşayanlar için sıkıntılı bir durum yarattı.

Ekim 2021'de fabrika sahasında "Giga Fest" adlı bir parti düzenleyerek yerel halkı kazanmaya çalışan Tesla CEO'su Elon Musk, fabrikaya yönelik çevresel endişeleri reddetti.

Tesla'nın halihazırda biri ABD'de, diğeri ise Çin'de olmak üzere iki Gigafactory'si bulunuyor.