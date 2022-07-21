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Tesla'nın geliri ikinci çeyrekte yüzde 42 arttı

Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42 artarak 16,9 milyar dolara yükseldi. Tesla bunun yanında elindeki Bitcoin'lerin yüzde 75'ini sattığını bildirdi. Bu satışlar sayesinde bilançosuna 936 milyon dolar eklendi

Tesla'nın geliri ikinci çeyrekte yüzde 42 arttı
936 milyon dolarlık Bitcoin sattı
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Tesla, 2022'nin ikinci çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42 artarak 16,9 milyar dolara çıktı. Tesla, geçen yılın ikinci çeyreğinde 11,9 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Şirketin gelirinin ikinci çeyrekte yılın ilk çeyreğine kıyasla ise yüzde 10 azaldığı dikkati çekti. Tesla, ilk çeyrekte 18,8 milyar dolarlık gelir açıklamıştı.

Elektrikli otomobil üreticisinin net kârı da bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 62 artarak 2,6 milyar dolara çıktı. Tesla'nın net karı 2021'in ikinci çeyreğinde 1,6 milyar dolar olmuştu.

ARTIŞ HIZI YAVAŞLADI

Şirketin kâr artış hızının ise bu dönemde yavaşladığı görüldü. Tesla'nın net kârı, ikinci çeyrekte yılın ilk çeyreğine kıyasla yaklaşık yüzde 30 azaldı. Şirketin karı bu yılın ilk çeyreğinde 3,7 milyar dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı.

Tesla'nın 2021'in ikinci çeyreğinde 1,45 dolar olan hisse başına kârı da bu yılın aynı döneminde 2,27 dolara yükseldi.

Tesla, nisan-haziran döneminde küresel çapta 254 bin 695 aracın ise teslimatını gerçekleştirdi.

BITCOIN SATTI

Şirketten yapılan açıklamada, ikinci çeyreğin büyük bir bölümünde sınırlı üretim ve Şanghay'daki kapanmalar dahil olmak üzere belirli zorluklarla karşı karşıya kalınmasına rağmen ilerleme kaydedilmeye devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, şirketin sahip olduğu Bitcoin varlığının yüzde 75'inin ise satıldığı kaydedildi. Söz konusu satışlarla Tesla bilançosuna 936 milyon dolar ekledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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