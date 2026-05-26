Teşrik tekbiri unutulursa ne olur? Teşrik tekbiri unutulursa ne yapmak gerekir? teşrik tekbiri nedir?
Kurban Bayramı yaklaşırken en çok merak edilen konular arasında "Teşrik tekbiri unutulursa ne olur?" sorusu yer alıyor. Bayram günlerinde farz namazların ardından getirilen teşrik tekbirleri, Müslümanlar için önemli bir ibadet olarak kabul edilir. Peki bu tekbirlerin unutulması durumunda ne yapılmalı? İşte detaylar…
Kurban Bayramı yaklaşırken en çok merak edilen konular arasında “Teşrik tekbiri unutulursa ne olur?” sorusu yer alıyor. Bayram günlerinde farz namazların ardından getirilen teşrik tekbirleri, Müslümanlar için önemli bir ibadet olarak kabul edilir. Peki bu tekbirlerin unutulması durumunda ne yapılmalı? İşte detaylar…
TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?
Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı’nın arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, farz namazların ardından getirilen tekbirlerdir. Bu tekbir şu şekildedir:
“Allahu ekber Allahu ekber, lâ ilâhe illallahu vallahu ekber, Allahu ekber ve lillâhil hamd.”
TEŞRİK TEKBİRİ UNUTULURSA NE OLUR?
Dinî kaynaklara göre teşrik tekbiri getirmek vacip kabul edilir. Bu nedenle bilerek terk edilmesi uygun görülmez. Ancak unutulması durumunda:
Namazdan hemen sonra hatırlanırsa, kişi tekbiri getirerek telafi edebilir.
Namazdan sonra uzun süre geçmişse, o namaz için tekbir düşer ve tekrar edilmesi gerekmez.
Unutma hali bir günah sayılmaz; çünkü bu durum kasıtlı değildir.