Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Teşrik tekbiri unutulursa ne olur? Teşrik tekbiri unutulursa ne yapmak gerekir? teşrik tekbiri nedir?

        Teşrik tekbiri unutulursa ne olur? Teşrik tekbiri unutulursa ne yapmak gerekir? teşrik tekbiri nedir?

        Kurban Bayramı yaklaşırken en çok merak edilen konular arasında "Teşrik tekbiri unutulursa ne olur?" sorusu yer alıyor. Bayram günlerinde farz namazların ardından getirilen teşrik tekbirleri, Müslümanlar için önemli bir ibadet olarak kabul edilir. Peki bu tekbirlerin unutulması durumunda ne yapılmalı? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 07:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kurban Bayramı yaklaşırken en çok merak edilen konular arasında “Teşrik tekbiri unutulursa ne olur?” sorusu yer alıyor. Bayram günlerinde farz namazların ardından getirilen teşrik tekbirleri, Müslümanlar için önemli bir ibadet olarak kabul edilir. Peki bu tekbirlerin unutulması durumunda ne yapılmalı? İşte detaylar…

        2

        TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?

        Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı’nın arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, farz namazların ardından getirilen tekbirlerdir. Bu tekbir şu şekildedir:

        “Allahu ekber Allahu ekber, lâ ilâhe illallahu vallahu ekber, Allahu ekber ve lillâhil hamd.”

        3

        TEŞRİK TEKBİRİ UNUTULURSA NE OLUR?

        Dinî kaynaklara göre teşrik tekbiri getirmek vacip kabul edilir. Bu nedenle bilerek terk edilmesi uygun görülmez. Ancak unutulması durumunda:

        Namazdan hemen sonra hatırlanırsa, kişi tekbiri getirerek telafi edebilir.

        Namazdan sonra uzun süre geçmişse, o namaz için tekbir düşer ve tekrar edilmesi gerekmez.

        Unutma hali bir günah sayılmaz; çünkü bu durum kasıtlı değildir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Market çalışanı bıçak, müşterinin eşi ise silah çekti

        İstanbul Başakşehir'de bir marketin çalışanı, aldığı ürünü değiştirmek isteyen kadının isteğini kabul etmedi. Market çalışanı kadının çağırması üzerine markete gelen eşine bıçak çekerken, adam ise market çalışanına silah çekti. Yaşanan arbede anları kameralara yansıdı.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uranyum için tercihlerini belirtti
        Uranyum için tercihlerini belirtti
        Şehit cenazesinde hayatını kaybetti
        Şehit cenazesinde hayatını kaybetti
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Donald Trump'tan İbrahim Anlaşmaları çağrısı
        Donald Trump'tan İbrahim Anlaşmaları çağrısı
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Cumhurbaşkanı'ndan Milli Aile Haftası paylaşımı
        Cumhurbaşkanı'ndan Milli Aile Haftası paylaşımı
        Ezeli rakiplerin transfer derbisi!
        Ezeli rakiplerin transfer derbisi!
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Liderlerin bayram programı belirlendi
        Liderlerin bayram programı belirlendi
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        İstanbul'a Kurban Bayramı'nda yağış ne zaman geliyor?
        İstanbul'a Kurban Bayramı'nda yağış ne zaman geliyor?
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        Sibel Kekilli evlendi
        Sibel Kekilli evlendi