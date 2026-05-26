Teşrik tekbiri unutulursa ne olur? Teşrik tekbiri unutulursa ne yapmak gerekir? teşrik tekbiri nedir?

TEŞRİK TEKBİRİ UNUTULURSA NE OLUR?

Dinî kaynaklara göre teşrik tekbiri getirmek vacip kabul edilir. Bu nedenle bilerek terk edilmesi uygun görülmez. Ancak unutulması durumunda:

Namazdan hemen sonra hatırlanırsa, kişi tekbiri getirerek telafi edebilir.

Namazdan sonra uzun süre geçmişse, o namaz için tekbir düşer ve tekrar edilmesi gerekmez.

Unutma hali bir günah sayılmaz; çünkü bu durum kasıtlı değildir.