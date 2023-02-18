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Tessa Gourin: Yıllarca bunu gizlemem tembihlendi

Dünyaca ünlü oyuncu Jack Nicholson'ın gayrimeşru kızı olduğunu öne süren 28 yaşındaki Tessa Gourin, yıllar süren sessizliğini bozdu. Gourin, babasının kendisiyle ilişki kurmaktan kaçındığını dile getirdi

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  • Tessa Gourin: Yıllarca bunu gizlemem tembihlendi - Magazin haberleri

    Jack Nicholson, Tessa Gourin adında bir kızı olduğunu kamuoyuyla hiçbir zaman paylaşmamıştı fakat 'Daily Beast', bu durum için "Hollywood'da herkesin bildiği sır" yorumunu yaptı.

    Hollywood çevrelerinde Gourin'in, "Nicholson'ın gayrimeşru kızı" diye tanındığı belirtildi.
  • Tessa Gourin: Yıllarca bunu gizlemem tembihlendi - Magazin haberleri

    "YILLARCA BUNU GİZLEMEM TEMBİHLENDİ"

    Kendisi de oyuncu olan Tessa Gourin, Nicholson'ın kızı olduğunu ilk kez geçen ay dile getirmişti. Gourin, "Keşke ben de nepotizm bebeği olarak tanınsaydım" başlıklı yazısında Jack Nicholson ve garsonluk yapan annesinin tek gecelik ilişkisinden doğduğunu öne sürmüştü.

    Bu kez Nicholson'ın kendisini yıllarca reddettiğini söyleyen Tessa Gourin, "Küçük yaşlardan beri annem, babamın çok ünlü biri olduğunu söylemememi tembihlemişti" dedi.
  • Tessa Gourin: Yıllarca bunu gizlemem tembihlendi - Magazin haberleri

    "HİÇ İLETİŞİME GEÇMEDİK"

    Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Annesi tarafından yetiştirildiğini söyleyen Gourin, Nicholson'ın maddi desteğiyle özel okullarda okuduğunu ifade etti ama bunun dışında babasıyla yıllarca hiç iletişime geçmediğini belirtti.

    Tessa Gourin, "Annem babamla ilişki kurmamı istiyordu ama Jack Nicholson açıkça buna hevesli olmadığını söylemiş" ifadelerini kullandı.

    Gourin, "Baban sence bunu neden istemedi?" sorusuna, "Kimse buna şimdiye kadar somut bir cevap veremedi" şeklinde yanıt verdi.

    Fotoğraflar: AP, Instagram

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