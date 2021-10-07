Tam dehşet! Testerede DNA! 0:00 / 0:00

AA

Eskişehir'de, 2 Eylül'den bu yana haber alınamayan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'un (19) kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Amjed M.M. Kırklareli, ona yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen kardeşi Asaad M.M. ve arkadaşı Ammeer M.M. ise Kocaeli'nin Gebze ilçesinde saklandıklarını evlerde yakalanmış, 3 zanlı tutuklanmıştı.

HIRDAVATÇIDAN BALTA VE TESTERE ALMIŞTI

AA'da yer alan habere göre genç kızın, evine girerken kaydedilmiş görüntüleri bulunan Amjed M.M'nin, bir hırdavatçıdan önce balta satın aldığı, bir süre sonra baltayı testereyle değiştirmek için işletmeye geri döndüğü ve gece saatlerinde birçok kez kıyafet değiştirerek farklı çöp kutularına poşetler attığı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilmişti.

TUTUKLAMA SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliğince oluşturulan özel ekip tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, zanlı Amjed M.M'ye yardım ettiği öne sürülen ve Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına alınan Sarhan S.A'nın (32) da tutuklanmasıyla soruşturmada tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

"KADIN ÇIĞLIK SESLERİ DUYDUK"

Olayı aydınlatmak için çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, Amjed M.M'nin Yenibağlar Mahallesi'ndeki komşularının bilgisine başvurdu. Komşular, genç kızın kaybolduğu gün kadın çığlık sesi duyduklarını belirtti.

GÖÇMEN KAÇAKÇILARINA 2 BİN 300 DOLAR ÖDEMİŞ

Özel ekip, zanlı Amjed M.M'nin kaçak yollarla Bulgaristan'a gitmek için tutuklanan diğer 3 şüpheli ile İstanbul'a korsan taksiyle gittiğini, Aksaray'da göçmen kaçakçılarına 2 bin 300 dolar ödediğini de tespit etti.

TESTEREDE GENÇ KIZIN DNA'SI TESPİT EDİLDİ

Ayrıca Amjed M.M'nin evinde ele geçirilen testerede bulunan örneğin, genç kızın ailesinden alınan DNA örnekleriyle eşleştiği belirlendi.

Öte yandan, olay günü Amjed M.M. ile Sally Ali Challab Al-Abbood'un Yenibağlar Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda birlikte yürüdüklerini gösteren güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.