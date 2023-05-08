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Texas’ta AVM'de 8 kişiyi öldüren saldırganın aşırı sağcı gruplarla bağları araştırılıyor

ABD’de yer alan Teksas eyaletinin Dallas kentinde bir alışveriş merkezinde gerçekleşen silahlı saldırıda saldırganın aşırı sağ ile bağının olup olmadığı araştırılıyor. Saldırıda içlerinde çocukların da bulunduğu sekiz kişi hayatını kaybetti.

Texas’ta AVM'de 8 kişiyi öldüren saldırganın aşırı sağcı gruplarla bağları araştırılıyor
BBC TÜRKÇE

ABD’nin Texas eyaletinin Dallas kentinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında çocukların da olduğu 8 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın aşırı sağcı gruplarla bağının olup olmadığı araştırılıyor.

Mauricio Garcia adlı 33 yaşındaki saldırgan olay yerinde polis tarafından öldürüldü.

Saldırganın ideolojik olarak bağlarını keşfetmek için sosyal medya hesapları inceleniyor.

Saldırganın üzerinde RWDS harflerinin yer aldığı belirtilerek bunun da aşırı sağcı grupların kullandığı “Sağ Kanat Ölüm Mangası” tabirini ifade edebileceği düşünülüyor.

Garcia’nın güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve bir akıl sağlığı sorununun olmadığı kaydedildi.

Saldırgan AR-15 model tüfek kullanmış, muharebe kıyafetleri giymiş ve üzerinde çok sayıda mühimmat bulunmuştu.

Tanıklar saldırı anını, saldırganın arabasını alışveriş merkezinin otoparkına park ettikten sonra etrafa ateş ettiğini ve panik ile korku yaşandığını aktararak tanımladı.

Saldırı, polislerin olaya müdahale etmesiyle sona erdi.

6 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi daha sonra hastanede öldü.

3 kişinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

Silah Şiddeti Arşivi adlı grubun açıklamasına göre bu son olay ABD'de bu yıl gerçekleşen 201. toplu saldırı oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, saldırının ardından siyasi rakibi olan Cumhuriyetçileri daha sıkı silah kanunlarına destek vermeye çağırdı.

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