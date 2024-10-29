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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Tezgah' Minsk Uluslararası Film Festivali'nde

        'Tezgah' Minsk Uluslararası Film Festivali'nde

        Erkan Kolçak Köstendil'in yönetmenliğini Kadir Çermik'le beraber üstlendiği, yazıp aynı zamanda başrollerinden birinde yer aldığı, 'Tezgah' filmi 1-8 Kasım tarihlerinde Belarus'ta gerçekleşecek 30. Minsk Uluslararası Film Festivali 'Listapad'ın ana yarışma bölümüne seçildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 00:51 Güncelleme: 29.10.2024 - 00:51
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        'Tezgah' Minsk Film Festivali'nde
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        Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Erkan Kolçak Köstendil, Şinasi Yurtsever’i başrollerinde buluşturan ‘Tezgah’ Türkiye vizyonundan hemen sonra Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen önemli film festivallerinden 30. Minsk Uluslararası Film Festivali ‘Listapad’ta yarışacak. 1-8 Kasım tarihlerinde yapılacak festivalde uluslararası prömiyerini gerçekleştirecek film, ana yarışma bölümünde 24 ülkeden seçilen 18 film arasına girerken aynı bölümde Cannes Film Festivali’nden Grand Prix ödüllü Payal Kapadia'nın ‘All We Image As Light’ (Aydınlık Hayallerimiz) ve Ramon Zürcher'in ‘Der Spatz im Kamin’ (Bacadaki Serçe) filmleriyle yarışacak.

        Bir yazar, bir aktrist ve bir müzisyen etrafında gelişen olayları gerilim-komedi türünde odağına alan ‘Tezgah’ın yönetmenliğini Erkan Kolçak Köstendil ve Kadir Çermik üstlenirken müziklerinde Orçun Orçunsel imzası bulunuyor.

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        #Minsk Uluslararası Film Festivali
        #Erkan Kolçak Köstendil
        #Rıza Kocaoğlu
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