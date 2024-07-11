Nilüfer Avşar da dokuduğu halıların güneşlenmeye getirildiğini görünce mutlu olduğunu söyledi. Avşar, "Kadınlar dokuduğu için daha iyi anlıyor bu işten. Erkekler başka işte, biz de burada çalışıyoruz. Hep halının içinde büyüdük. Akşama kadar belli olmuyor ama 50-60 halıya elim değiyor" dedi.