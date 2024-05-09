Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol TFF 2. Lig'de Play-off müsabakaları oynandı - Futbol Haberleri

        TFF 2. Lig'de Play-off müsabakaları oynandı

        TFF 2. Lig'de Play-off 1. tur karşılaşmaları tamamlandı. 1461 Trabzon FK, Alagöz Holding Iğdır FK, Yeni Mersin İdman Yurdu ve 24Erzincanspor tur atlayan takımlar oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 22:56 Güncelleme: 09.05.2024 - 22:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: TFF 2. Lig
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 2. Lig play-off 1. turunda oynanan dört müsabaka tamamlandı.

        Rakiplerini yenen 1461 Trabzon FK, Alagöz Holding Iğdır FK, Yeni Mersin İdman Yurdu ve 24 Erzincanspor tur atladı.

        Müsabakaların sonuçları şöyle:

        1461 Trabzon FK-Ankaraspor: 4-1

        Alagöz Holding Iğdır FK-İskenderunspor: 1-0

        Bucaspor 1928-Yeni Mersin İdman Yurdu: 0-1

        24Erzincanspor-Menemen FK: 3-2

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Netanyahu'dan ABD'ye dolaylı cevap
        Netanyahu'dan ABD'ye dolaylı cevap
        Kadının darbedildiği anlar kamerada
        Kadının darbedildiği anlar kamerada
        Atina görüşmeden ne bekliyor?
        Atina görüşmeden ne bekliyor?
        Bursa'da silahlı kavga! 2 kardeş öldü
        Bursa'da silahlı kavga! 2 kardeş öldü
        Milli boksör yoğun bakımda
        Milli boksör yoğun bakımda
        "Doğuda inisiyatif Rusya'da"
        "Doğuda inisiyatif Rusya'da"
        Diyarbakır'da meydan savaşı gibi kavga
        Diyarbakır'da meydan savaşı gibi kavga
        Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması
        Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması
        ABD basınından Netanyahu hakkında çarpıcı iddia
        ABD basınından Netanyahu hakkında çarpıcı iddia
        X'e sert uyarı
        X'e sert uyarı
        İşte en çok aranan meslekler
        İşte en çok aranan meslekler
        İmza sayısında son durum ne?
        İmza sayısında son durum ne?
        Lazer tedavisi hayatını kararttı: 30 yıl geriye götürdü
        Lazer tedavisi hayatını kararttı: 30 yıl geriye götürdü
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        New York sokaklarını karıştırdı
        New York sokaklarını karıştırdı
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor