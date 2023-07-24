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        Haberler Futbol TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2023-2024 sezonun fikstürü belli oldu - Futbol Haberleri

        TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2023-2024 sezonun fikstürü belli oldu

        TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig 2023-2024 sezonu fikstürü, gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 19:58
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        TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de fikstür belli oldu
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        Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki fikstür çekimine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yönetim kurulu üyeleriyle kulüp temsilcileri katıldı.

        Fikstür çekimi öncesinde açıklamalarda bulunan Mehmet Büyükekşi, federasyon olarak adil, eşit ve şeffaf yönetim anlayışıyla marka değerini artırma gayretinde olduklarını söyledi.

        TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de mücadele eden kulüplerin yapısal ve ekonomik anlamda daha güçlü hale gelmesini hedeflediklerini belirten Büyükekşi, "Biliyoruz ki liglerimizdeki futbolun kalitesinin ve heyecanın artması liglerimizin tanınırlığını artıracak. TFF olarak 2. ve 3. Lig kulüplerimizle ilgili çeşitli düzenlemeleri ve projeleri hayata geçirdik. Süper Lig ve 1. Lig'de uygulanan Şeffaflık Tescil Teknolojisi'ni TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de de uygulamaya soktuk. Böylece, futbolun bir bütün olarak denetlenebilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını sağladık." diye konuştu.

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        Konuşmaların ardından fikstür çekimi gerçekleştirildi. Buna göre TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ilk hafta programları şu şekilde:

        TFF 2. Lig:

        BEYAZ GRUP

        Altınordu-Nazilli Belediyespor

        Kırşehir FK-Esenler Erokspor

        Bucaspor 1928-Bitexen Vanspor FK

        Weecoins Kırklarelispor-1461 Trabzon FK

        Adıyaman FK-Diyarbekirspor

        Serik Belediyespor-Afjet Afyonspor

        Ankara Demirspor-Karacabey Belediyespor

        Bursaspor-Yeni Mersin İdmanyurdu

        Beyoğlu Yeni Çarşı-Ankaraspor

        KIRMIZI GRUP

        Amed Sportif Faaliyetler-Denizlispor

        Uşakspor-Düzcespor

        Anagold 24Erzincanspor-İnegölspor

        Isparta 32-Somaspor

        Karaman FK-Menemen FK

        Belediye Derincespor-Sarıyer

        Etimesgut Belediyespor-GMG Kastamonuspor

        İskenderunspor-68 Aksaray Belediyespor

        Arnavutköy Belediyespor-Iğdır FK

        TFF 3. LİG

        - 1. Grup

        Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Edirnespor

        Artvin Hopaspor-Küçükçekmece Sinopspor

        Aliağa Futbol-Kepez Belediyespor

        Ayvalıkgücü Belediyespor-İnegöl Kafkas Gençlikspor

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        Tarsus İdman Yurdu-Talasgücü Belediyespor

        Malatya Arguvanspor-52 Orduspor FK

        Mardin 1969 Spor-Karabük İdmanyurdu

        - 2. Grup

        Amasya FK-Elazığspor

        Hacettepe 1945-1954 Kelkit Belediyespor

        Eynesil Belediyespor-Karşıyaka

        Pazarspor-Silifke Belediyespor

        Sapanca Gençlikspor-Anadolu Üniversitesi

        Turgutluspor-Ergene Velimeşespor

        Bulvarspor-Efeler 09 Spor

        - 3. Grup

        Erbaaspor-Silivrispor

        Kuşadasıspor-Akhisarspor

        Darıca Gençlerbirliği-Belediye Kütahyaspor

        Viven Bornova FK-Bayburt Özel İdarespor

        Sivas Belediyespor-Osmaniyespor FK

        Fatsa Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor

        Büyükçekmece Tepecikspor-1922 Konyaspor

        - 4. Grup

        Çatalcaspor-Bergama Belediyespor

        Bursa Yıldırımspor-Balıkesirspor

        Orduspor 1967-Sultanbeyli Belediyespor

        Alanya Kestelspor-Güneş Holding Çankaya FK

        Nevşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevnespor

        Muş 1984 Muşspor-Sebat Gençlikspor

        23 Elazığ FK-Adana 1954 FK

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