TFF A Milli Takım Sorumlusu Ceyhun Kazancı'dan yabancı kuralı açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Sorumlusu Ceyhun Kazancı, yabancı kuralı hakkında açıklamalarda bulundu.

"SÜREKLİ KURAL DEĞİŞMEYECEK"

NTV'ye konuşan Ceyhun Kazancı açıklamasında; "Sürekli bir değişen kural istemiyoruz. Detayları çalışmalar yapıp bunu her yönünden inceleyip öyle bir karar almak ve bunun uzun süreli olması kanaatindeyiz. Her sene değişen kural kulüplerimizi de zorluyor. Bu sene de adet sayısınde değişiklik olmadı. Sadece sahada oynayan Türk futbolcu sayısı değişti. Bu sene de 14'ten 12'ye inmesiyle bazı kulüplerimizin zorluk yaşaması, haklı fesih söz konusu olmasın diye kadroda tutabilmeleri için 14'te sabit tutuldu." dedi.