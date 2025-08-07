Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu öncesi transfer heyecanı sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi takvimi doğrultusunda, kulüpler yaz transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Özellikle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımların transfer çalışmaları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, yaz transfer dönemi ne zaman sona erecek? İşte merak edilenler...