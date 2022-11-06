DHA

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto Süper Lig´in 13´üncü haftasında bu akşam Trabzon´da oynanacak Trabzonspor-Arabam.com Konyaspor müsabakasını izlemek için kente geldi.

Büyükekşi, 1461 Trabzon Kulübü'nün tesislerini inceledikten sonra beraberindeki TFF İcra Kurulu Üyesi ve Başkan Vekilleri Yusuf Günay ile Yalçın Orhan, İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen ve TFF Trabzon Bölge Müdürü Serdar Bali ile birlikte Trabzonspor Kulübü´nü ziyaret etti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, görüşmenin ardından Büyükekşi'ye plaket ve beraberindeki heyetle birlikte adlarına yazılı Trabzonspor forması hediye etti.