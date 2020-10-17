TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Kulüpler seyirci kapasitesinin belli oranda kullanılmasını istiyor"

Ataşehir'de bir mağazanın açılışına katılan Özdemir, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

TFF'nin 1 Ekim'de locaların serbest olması ve statların da yüzde 30 kapasiteli kullanılması kararını aldığını hatırlatan Özdemir, "Fakat tabii bu işte en önemli etken, karar verici olan Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’dur. Kurban Bayramı’ndan sonra hepimizin bildiği gibi yeni tip koronavirüste (Kovid-19) bir artış oldu. Sağlık Bakanlığı haklı olarak Bilim Kurulu’nun da tavsiyesiyle liglerin seyircisiz oynanması gerektiğini açıkladılar. Biz de federasyon olarak bu kararımızdan vazgeçtik. Yapacak başka bir şeyimiz yoktu." diye konuştu.

Sonra görüşmelerinin devam ettiğini anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu sefer bilhassa Gençlik ve Spor Bakanlığımızın çok olumlu girişimleri neticesinde artık sadece locaların yüzde 50 kapasiteyle kullanılması kararını aldık. Bu milli maçımızda da uygulandı, çok dikkat ettik. Bu hafta liglerimiz oynanıyor, orada da locaları olan takımların yüzde 50 kapasiteyle localarını kullanma kararını aldık. Tabii bütün kulüpler, yalnız Süper Lig değil, 1. Lig, Misli.com 2. ve 3. Lig kulüpleri de dahil olmak üzere hepsi seyirci kapasitesinin belli oranda kullanılmasını istemektedir. Bu yüzde 10, 20, 30 olabilir. Bunun için gerekli girişimlerde bulunduk. Sağ olsun tekrar teşekkür ediyorum Gençlik ve Spor Bakanlığı da bizle beraber bu girişimlerde bulunuyor. İnşallah en kısa zamanda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’ndan bir ışık alabilirsek seyirci kapasitesini arttırarak uygulamaya çalışacağız.”

"2021'İN 16 MAYIS'INDA BÜTÜN LİGLERİ BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Nihat Özdemir, Atakaş Hatayspor’da 17 futbolcu ve Teknik Direktör Ömer Erdoğan’ın Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkmasından dolayı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı oynayacakları maçı erteledikleri için üzgün olduğunu dile getirdi.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu takviminin çok sıkışık olduğunu söyleyen Özdemir, "2021’in 16 Mayıs’ında bütün ligleri bitirmek istiyoruz. Çünkü hemen arkasından Avrupa Futbol Şampiyonası başlamakta. Bundan dolayı sıkışık bir takvim bizi bekliyor. Bir maçı ertelediğimiz zaman koyacağımız yer yok. Erteleme maçını oynatacağımız yer o kadar sıkışık ki bundan dolayı çok zorlanıyoruz. Bütün takımlardan hem Süper Lig hem 1. Lig hem Misli.com 2. ve 3. Lig, bu işe çok önem vermelerini istirham ediyorum. Bu takvim sıkışıklığından dolayı bütün oyuncularına ve teknik direktörlerine çok dikkat etsinler. Bakıyorum tabii bazı futbolcularımız kendi memleketlerine gitmişler milli maçlardan dolayı. Oradan gelenlerde pozitif neticeler çıktı. Onlar bu hafta takımlarında oynamayacaklar. Onun için herkesin bu işe çok önem vermesi gerektiğine inanıyorum. Biz gerekli önemi verelim ama böyle olaylar tabii ki karşımıza çıkacak. Biz de o zaman gerekli tedbirleri alarak veya ertelemeyi hiç istemediğimiz halde mecbur kalıyoruz. Bunu yapmamamız gerektiğine de ben inanıyorum ama başka çaremiz yok. Bütün takımlara kendilerine, oyuncularına, teknik direktörlerine, çalışanlarına önem vermelerini rica ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un Avrupa maçlarında sahalarında oynayacakları müsabakalara seyirci alınabilmesi için TFF’ye yazılı başvuru yaptıklarını belirten Nihat Özdemir, şöyle konuştu:

"Birisinin Şampiyonlar Ligi maçı var, birisinin de Avrupa Ligi maçı var. Şampiyonlar Ligi maçında bu hafta salı günü Başakşehir, Leipzig’e gidecek ve seyircilerin iştirakiyle bir maç oynanacak. Haklı olarak kendilerinin 1 hafta sonra oynayacakları Paris Saint-Germain maçının seyircili olması gerektiğini bize ifade ettiler ve bir yazıyla müracaat ettiler. Aynı şekilde Sivas’ın da böyle bir talebi var. Bu hafta deplasmanda Villarreal ile oynuyor, sonra evinde oynayacak. Çok haklılar, kendilerini haklı görüyorum. Çünkü futbol seyirciyle güzel, taraftarla güzel, taraftarların maçta olmasıyla güzel. Onun için biz de gerekli girişimlerde bulunduk. Hem Sağlık Bakanlığı hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bu dilekçelerini biz de kendi görüşlerimizi ilave ederek müracaat ettik. İnşallah ondan da salı veya çarşamba günü bir netice elde edeceğimizi tahmin ediyorum."

Nihat Özdemir, yaz transfer döneminin uzaması konusunda başvuru gelip gelmediği sorusuna, “Evet bize gerekli başvurular geldi. Ama bu yalnız TFF’nin vereceği bir karar değil. Bunun için FIFA ve UEFA nezdinde bazı izinleri almamız gerekiyor. Yetişmesi mümkün değildi, ayrıca transferin uzamasında herhangi bir neden göremedik. Zaten uzun bir dönem vardı. Onu da takımlarımız gördüğümüz kadarıyla ihtiyaçları olan transferi yaptılar. Bu hafta da maçlarını oynuyorlar, kendilerine başarılar diliyorum.” şeklinde cevap verdi.