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        Haberler Bilgi Spor TFF çipli kimlik ile stadyuma giriş sistemini açıkladı! Hangi maçlara kimlikle girilebilecek, uygulama başladı mı, passolig kaktı mı?

        TFF stadyumlara girişte kullanılacak yeni sistemi duyurdu: Passolig kalkıyor mu?

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), stadyuma girişleri kolaylaştırmak adına yeni bir sistem getirdiklerini duyurdu. Bu kapsamda, 2025-2026 sezonunda vatandaşlar, çipli kimlik kartı ile stadyuma giriş yapabilecek. Peki, hangi maçlara kimlikle giriş yapılabilecek, Passolig kalktı mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 15:54 Güncelleme: 09.07.2025 - 15:54
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        TFF, futbolseverleri yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Buna göre; 2025-2026 sezonundan itibaren taraftarlar, Trendyol Süper Lig ve 1. Lig maçlarına çipli T.C. kimlik kartlarıyla da girebilecek. Yeni sistemle beraber, "Passolig kalktı mı?' sorusu da gündeme geldi. İşte, TFF tarafından açıklanan yeni sistemin detayları...

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        STADYUMA GİRİŞLERDE YENİ DÖNEM

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonundan itibaren taraftarların, Trendyol Süper Lig ve 1. Lig maçlarına çipli T.C. kimlik kartlarıyla da girilebileceğini açıkladı.

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        TFF AÇIKLAMA YAPTI

        "Süper Lig ve 1. Lig'de 2014 Nisan ayından bu yana devam eden biletleme ve müsabakalara giriş süreçlerinde yeni bir döneme geçiliyor.

        Türkiye Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarla yaptığı görüşmeler neticesinde, futbolun gerçek sahibi taraftarların stadyumlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla önemli bir düzenlemeye gitti. TFF'nin stadyumlarda kullanılan elektronik bilet ekipmanlarını güncel teknolojiye göre geliştirmesiyle birlikte, 2025-2026 sezonundan itibaren taraftarların çipli T.C. kimlik kartlarına da elektronik bilet yüklemeleri sonrasında stadyumlara girişlerine imkan sağlanacaktır.

        Bununla birlikte kulüplerimiz hali hazırda anlaşma sağladıkları bilet satış firmalarıyla satış ve stadyuma giriş esaslarını belirleme hakkına sahip olacaktır."

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        PASSOLİG KALKTI MI? MAÇ BİLETLERİ NASIL ALINACAK?

        Passolig uygulaması halen devam ediyor. Yeni sistemle taraftarlar Passolig kartı dışında da kimlik ile giriş yapabilecek.

        2025-2026 sezonundan itibaren taraftarların çipli T.C. kimlik kartlarına da elektronik bilet yüklemeleri sonrasında stadyuma giriş yapabilecek.

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