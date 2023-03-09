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TFF'den eSüper Lig açıklaması

TFF, eSüper Lig'in Hatayspor ve Gaziantep FK dışında Süper Lig'de mücadele eden 17 takımın katılımıyla 15 Mart'ta başlayacağını açıkladı.

TFF'den eSüper Lig açıklaması
HABERTURK.COM / Ajanslar

Çevrim içi ve çevrim dışı olmak üzere iki farklı aşamada düzenlenecek olan eSüper Lig çevrim içi 24 maç günü olarak Süper Lig fikstürüne göre oynanırken, ligde ilk 12'ye girme başarısı gösteren takımlar çevrim dışı müsabakalarda mücadele etme şansı yakalayacak.

Her takımın en az 1 koç ve 2 eFutbolcu ile temsil edileceği eSüper Lig'de normal sezon maçları çevrim içi, 1 vs 1 ve 95 Gen modu üzerinden oynanacak.

Play Off müsabakaları itibariyle Ultimate Mode üzerinden oynanacak ligde oyuncu yaş sınırı ise 16 olacak.

Türkiye'de ilk kez resmi olarak düzenlenecek olan eSüper Lig'in şampiyonu Mayıs ayında oynanacak büyük finalle belli olurken, şampiyon 200.000 TL'lik ödül kazanacak.

Dünyanın en popüler video futbol oyunu olan, 1998 yılından bu yana her yıl EA Sports tarafından üretilen ve milyonlarca satılan FIFA serisinin en son versiyonu FIFA 23 üzerinden oynanacak olan eSüper Lig 20 resmi ligden biri olacak.

TFF'nin TFF Youtube ve TFF1923 Twitch kanallarından canlı yayınlanacak olan maçlar sonucunda finale kalma başarısı gösteren finalistler FIFA Global Series'de Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.

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