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TFF, futbolcu Hakan Doğan’ın hayatını kaybettiğini açıkladı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) kulüplerinden Kahramanmaraş İstiklal Spor'un futbolcusu Hakan Doğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirdi

TFF, futbolcu Hakan Doğan’ın hayatını kaybettiğini açıkladı
İHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla, Bölgesel Amatör Lig kulüplerinden Kahramanmaraş İstiklal Spor'da forma giyen Hakan Doğan’ın depremde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş İstiklal Spor'un futbolcusu Hakan Doğan'ın ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz." denildi.

Kahramanmaraş İstiklal Spor'un ikinci kaybı olduğunun aktarıldığı açıklamada, "Hakan Doğan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Kahramanmaraş İstiklal Spor camiasına başsağlığı dileriz. Taner Kahriman'ın ardından ikinci futbolcusunu kaybeden Kahramanmaraş İstiklal Spor camiasının acısını paylaşıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

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