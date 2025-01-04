TFF Kadın Futbolu Direktörü Baykal: Kadın futbolu çok güçlü bir şekilde doludizgin geliyor

Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol ve Kadın Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Türkiye Futbol Federasyonu Kadın Futbolu Direktörü Oray Baykal ve A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Türkiye’de kadın futbolunun gelişimi, yapılan yatırımlar ve kadın futbolunun Türkiye’deki geleceğiyle ilgili özel açıklamalarda bulundu.

Dünya üzerinde kadın futbolunun her geçen gün yükselişte olduğunu vurgulayan Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol ve Kadın Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, “Kadın futbolunda sürdürülebilir bir ekosistem yaratmak isteyen UEFA, ekim ayında 6 yıllık stratejik planını ‘Durdurulamaz’ başlığıyla dünyaya duyurdu. Avrupa’daki kadın futbolu, tıpkı ülkemizde olduğu gibi son yıllarda daha önce hiç olmadığı kadar çok oyuncu, daha yüksek standartlar ve daha büyük yarışmalarla benzeri görülmemiş bir büyüme yaşadı. Çünkü dünya, kadın futbolunun cazibesini fark etti. Geniş çaplı düşünürseniz dünya üzerinde ticaret, ne olursa olsun kadınlar veya onların beğenisi için yapılır. Bunun içine her şeyi koyabiliriz. Otomobiller, moda, dayanıklı tüketim ürünleri, teknolojik ürünler, hediyelik eşyalar ya da aklınıza gelebilecek başka her şey, kadınlar veya onların beğenisini kazanabilmek için hayata geçirilir. Erkek egemen düzende olan futbolda son yıllarda bu açık fark edildi. Çünkü kadın; güzelliktir, göz alıcıdır, çarpıcıdır. İnsanlar her alanda bu güzel fotoğrafı görmek ister. Bu olguyla paralel olarak Avrupa’da ve ülkemizde birbiri ardına takımlar kuruldu. Sponsor ağı genişledi ve ülkeler kadın futboluna yatırım yapmaya başladı. Nihayetinde de sürekli büyüyen, genişleyen kocaman bir ekosistem meydana geldi. Bu etkiyi büyütmek isteyen UEFA, yeni stratejik planı çerçevesinde kıta genelinde profesyonel liglerin sayısını artırırken, futbolu her Avrupa ülkesinde kadınlar ve kız çocukları için en çok oynanan takım sporu haline getirmeyi amaçladı. Biz de Türkiye Futbol Federasyonu olarak bu büyük değişim hareketini görüyoruz ve ülkemizi bu büyük ekosisteme entegre etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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"KADIN FUTBOL SÜPER LİGİMİZİ İLK ETAPTA YARI PROFESYONEL, ARDINDAN TAM PROFESYONEL HALE GETİRMEK İSTİYORUZ"

Kadın Futbol Süper Ligi’nin hala amatör statüde yer aldığını bunu önce yarı profesyonel ardından da profesyonel hala getirmek istediklerini dile getiren Aküzüm, “Oyuncular, antrenörler, hakemler ve çalışan profesyoneller için yeni fırsatlar yaratılmalı. Bu bağlamda taraftarlar geliştirilmeli; aidiyet duygusu arttırılmalı. Avrupa’da şu an kadın futbolunda 6 tam profesyonel lig ve kıta genelinde 5 bin sporcu lisanslı olarak futbol oynuyor. Türkiye Futbol Federasyonu olarak öncelikli hedefimiz, halen amatör statüde yer alan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligimizi ilk etapta yarı profesyonel, ardından tam profesyonel hale getirmek istiyoruz. Ligimiz amatör olmasına rağmen inanılmaz bir mücadele örneğine sahne oluyor. Daha da güzeli, maç fotoğraflarına baktığımız zaman tribünlerin eskiye oranla çok daha fazla dolu olduğunu görüyoruz. ‘Ülkemizde kadın futbol mu oynar?’ anlayışı hızla yıkıldı. Ardı ardına yaşanan güzel gelişmeler de hepimizi gelecek adına daha da heyecanlandırıyor. UEFA aralık ayında Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nin formatının değiştiğini ve yeni sezonda UEFA Kadınlar Avrupa Kupası’nın başlayacağını açıkladı. Bununla birlikte Avrupa kıtasındaki tüm kulüplere büyük fayda sağlayacak yeni bir finansal sistem de hayata geçiyor. Gelecek yıl Avrupa’da Türkiye’yi 1 takımımız temsil edebilecek. Bu rakamı geliştirmek istiyoruz. Medya ve sponsorluklardan elde edilen gelirler ilk üç yılda sezon başına 37,7 milyon Euro’yu bulacak. Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil etme hakkı kazanacak takımımız, ayakbastı parası olarak 505 Bin Euro alacak. Galibiyetler ve tur geçişleri halinde bu rakam, çok daha yukarıya çıkabilecek. Bu örnekte bile kadın futbolunun önümüzdeki süreçte ne kadar daha önemli bir hale geleceğini görebiliyoruz” şeklinde konuştu.

TFF KADIN FUTBOLU DİREKTÖRÜ BAYKAL: KADIN FUTBOLU ÇOK GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DOLUDİZGİN GELİYOR

Türkiye’de son yıllarda Süper Lig takımlarının devreye girmesiyle birlikte kadın futbolunun çok büyük bir gelişim gösterdiğini vurgulayan TFF Kadın Futbolu Direktörü Oray Baykal, “Dünya, Avrupa ve Türkiye şu an bir uyanış yaşıyor. Kadın futbolu çok güçlü bir şekilde doludizgin geliyor. Kadınların futbol tutkusu, yetenekleri ve azimleri; futbolu saf tutkuyla korkusuzca oynamaları izleyenlerin beğenisini kazanıyor. UEFA, 2024 ile 2030 yılları arasında kadın futbolu girişimlerine 1 milyar Euro’luk rekabet geliri ve yatırım sözünü taahhüt etti. Bu yaz İsviçre’de düzenlenecek ve bizim de tarihte ilk defa kapısından döndüğümüz 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası’nı 500 milyon kişinin izlemesi bekleniyor. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nin yanı sıra UEFA Kadınlar Avrupa Ligi’nin de devreye girmesiyle birlikte 91 kulüp, yeni bir Avrupa Kupası yarışı içerisinde olacak. Bu sayede daha fazla görünürlük, yenilik, finansal dağıtımlar sağlayan yeni bir ticari model oluşturuluyor. UEFA Programı’nda bugün 1 milyon 370 bin kız çocuğu yer alıyor. Avrupa kıtasında 50 binden fazla amatör, 583 profesyonel kulüp faaliyet gösteriyor. Kadın hakem sayısı 2019-2020 sezonuna kıyasla yüzde 104 artış gösterdi; 16.548’e ulaştı. Aynı sürede lisanslı teknik direktör sayısı yüzde 36 artışla 25.921’e çıktı. 2021-2022 sezonunda 36 olan kadın kupa organizasyonları 43’e yükseldi ve bu rakam her geçen gün daha da artıyor. Burada rakamlardan da göreceğimiz gibi kadın futbolu muhteşem bir hızda büyüyor, gelişiyor” diye konuştu.

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"KADINLAR 3’ÜNCÜ LİG İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ YOĞUN BİR ŞEKİLDE SÜRÜYOR"

Kadın Futbol Direktörlüğü olarak Kadın Ligleri ve Kadın Milli Takımları’nın gelişimi için yoğun bir çaba harcadıklarını ifade eden Oray Baykal, “Kadın Ligleri Müdürlüğümüz şu an Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde 14, TFF Kadınlar 1’inci Ligi A Grubu’nda 9, B Grubu’nda 8; TFF Kadınlar 2’nci Ligi’nde 4 grupta toplam 28 takımın lig organizasyonunu yönetiyor. Ocak ayı içerisinde hayata geçirmeyi planladığımız TFF Kadınlar 3’üncü Lig için çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor ki burada 3’üncü Lig için gelen başvuru sayısından son derece memnunuz. Türkiye’nin dört bir yanında, her köşesinde 3’üncü Lig’i oynatabilmek için yoğun bir çaba harcıyoruz. Profesyonellerden oluşan ekibimiz gerçekten insanüstü bir gayret gösteriyorlar. Türkiye’deki kadın liglerindeki takım sayılarından, hepsinin ortalama 30 kişilik futbolcu kadrolarından, teknik heyetlerinden, profesyonel çalışanlarından da açıkça görülebileceği üzere ülkemizde kadın futbolu çok büyük bir organizasyon; çok büyük bir ekosistem ve bu ekosistem her geçen gün daha da büyüyor, genişliyor. Bizim için önemli olan da bu büyük potansiyeli doğru yönetebilmek ve şartları iyileştirip, futbol seviyesini ve kalitesini yukarı çekebilmek. Bunu başardığımız zaman da gelişimlerinden gurur duyduğumuz Kadın Milli Takımlarımız doğal olarak başarılı oluyor. Kadın A Milli Takımımız son olarak 2025 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası’na gidebilmek için tarihinde ilk defa Play-Off oynama başarısı gösterdi. İnanıyoruz ki bir sonraki adım, büyük şampiyonalardan birisinin içerisine dahil olmak olacak” dedi.