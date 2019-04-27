Thanos eldiveni gerçek oluyor. Google dünyaca ünlü film için Thanos eldiveni efsanesini Google arama sonuçlarına yansıttı.

THANOS NE DEMEK?

Thanos , Marvel Comics tarafından yayınlanan Amerikan çizgi romanlarında görünen kurgusal bir süpervizördür . Yazar / sanatçı Jim Starlin tarafından yaratılan karakter ilk olarak The Invincible Iron Man # 55'te ( Şubat 1973 tarihli kapak ) ortaya çıktı . Thanos, Marvel Evrendeki en güçlü kötü adamlardan biri ve Yenilmezler , Gökadanın Muhafızları , Fantastik Dörtlü ve X-Men dahil birçok kahramanla çarpıştı.

Karakter görünen Marvel Sinematik Universe tarafından canlandırılan, Damion Poitier içinde Avengers (2012) ve tarafından Josh Brolin içinde Galaxy Gardiyanlarını (2014),Avengers: Ultron Çağı (2015),Avengers: Infinity Savaşı (2018),ve Avengers: Endgame (2019),ses ve hareket yakalama yoluyla. Karakter, animasyonlu televizyon dizileri ve video oyunları da dahil olmak üzere çeşitli çizgi uyarlamalarda da ortaya çıktı.

THANOS ELDİVENİNE NASIL ULAŞILIR?

Marvel Sinematik Evreni, ülkemizde 25 Nisan’da vizyona giren Avengers: Endgame ile adeta bir dönemi kapatıyor. Film için bir sürpriz yumurta kurgulayan Google, Deli Titan’ın yıkıcı etkisini arama sonuçlarına yansıtıyor.

Google’da Thanos’u aradığınızda normal bir şekilde arama sonuçlarını görüntülüyorsunuz. Ekranın sağ üst tarafında yer alan küçük bilgilendirme kutusunda ise karakterin Infinity Gauntlet adlı meşhur eldiveni duruyor. Bu eldiven görseli büyük bir güce sahip. Görsele tıkladığınız zaman, arama sonuçlarının yarısı rastgele bir şekilde silinip gitmeye başlıyor. Yaklaşık 90 milyon sonuç bulan Google bu rakamı, eldivene tıklanmasının ardından 45 milyona kadar indiriyor.