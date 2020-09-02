Demet Demirkır demetdemirkir@haberturk.com

Times Higher Education (THE),2021 Dünya Üniversite Sıralamaları sonuçlarını açıkladı. 93 ülkeden 1.500'den fazla üniversiteyi içeren Dünya Üniversite Sıralamaları 2021 listesinde Türkiye'den de 44 üniversite yer alıyor. Türkiye'den Çankaya Üniversitesi ve Koç Üniversitesi listede ilk 500'e girmeyi başardı.

THE, 'Dünya Üniversite Sıralamaları'nı yaparken öğretim kurumunun öğretim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası bakış gibi dört alan üzerinden 13 performans göstergesini göz önünde bulunduruyor.

OXFORD ÜNİVERSİTESİ BİRİNCİ OLDU

'2021 Dünya Üniversite Sıralamaları'na göre birinci sırada İngiltere'deki Oxford Üniversitesi yer alırken, ABD'deki Stanford Üniversitesi ikinci, Harvard Üniversitesi üçüncü, California Teknoloji Enstitüsü dördüncü ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ise beşinci oldu.

İŞTE THE'YA GÖRE DÜNYANIN EN İYİ 20 ÜNİVERSİTESİ

1- Oxford Üniversitesi

2- Stanford Üniversitesi

3- Harvard Üniversitesi

4- California Teknoloji Enstitüsü

5- Massachusetts Teknoloji Enstitüsü

6- Cambridge Üniversitesi

7- California Üniversitesi

8- Yale Üniversitesi

9- Princeton Üniversitesi

10- Chicago Üniversitesi

11- Imperial College London Üniversitesi

12- Johns Hopkins Üniversitesi

13- Pennsylvania Üniversitesi

14- Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü

15-California Üniversitesi Los Angeles (UCLA)

16- UCL (University College London)

17- Columbia Üniversitesi

18- Toronto Üniversitesi

19- Cornell Üniversitesi

20- Duke Üniversitesi

LİSTEDE TÜRKİYE'DEN 44 ÜNİVERSİTE VAR

93 ülkeden 1.500'den fazla üniversiteyi içeren Dünya Üniversite Sıralamaları 2021 listesinde Türkiye'den de üniversiteler yer alıyor. Türkiye'den 44 üniversitenin girdiği listede şu üniversiteler yer aldı:

Çankaya Üniversitesi

Koç Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi

Bilkent Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi

Özyeğin Üniversitesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

Karabük Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

Acıbadem Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

Aksaray Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Atılım Üniversitesi

Bahçeşehir Üniversitesi

Başkent Üniversitesi

Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Düzce Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Gebze Teknik Üniversitesi

İstanbul Medipol Üniversitesi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Marmara Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Yeditepe Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi