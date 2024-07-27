THE KING'S MAN: BAŞLANGIÇ KONUSU NEDİR?

The King's Man: Başlangıç, dünyayı tehdit eden bir kötü güçle mücadele eden bir adamın hikayesine odaklanıyor. 1.Dünya Savaşı zamanında geçen ve ilk bağımsız istihbarat ajansı olan "King's Man"in nasıl kurulduğunu anlatan filmde Ralph Fiennes, Oxford Dükü olarak yer alacak. Mottosu "saf ama gaddar, medeni ama acımasız" olan ajansın yeni üyesi Conrad'ın eğitimini, kullandığı ekipmanları ve gidilen ilk görevi konu alan film serinin üçüncü ve son filmi.