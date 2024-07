Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans'ın başrollerini paylaştığı, The King's Man: Başlangıç filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Aksiyon macera türünde kaleme alınan film, 2021 yılında vizyona girmiştir. Peki, "The King's Man: Başlangıç filminin konusu nedir? The King's Man: Başlangıç filmi oyuncuları kimler?" İşte detaylar...