The Land of Legends ve Nickelodeon'dan iş birliği - Turizm Haberleri

The Land of Legends ve Nickelodeon'dan iş birliği - Turizm Haberleri

The Land of Legends ve Nickelodeon'dan iş birliği The Land of Legends, 15 Ocak 2025'te kapılarını Türkiye'nin ilk Nickelodeon Land'i ile ilk ve tek Nickelodeon Hotels & Resorts'una açacak

Habertürk Giriş: 03.10.2024 - 14:31 Güncelleme: 03.10.2024 - 14:31 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL