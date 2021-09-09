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The Matrix: Resurrections (The Matrix 4) filminden ilk fragman geldi!

The Matrix: Resurrections (The Matrix 4) filminin ilk fragmanı yayınlandı. 22 Aralık'ta vizyona girecek The Matrix 4 filminde Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Christina Ricci, Jessica Henwick ve Priyanka Chopra Jonas gibi isimler yer alıyor

The Matrix: Resurrections (The Matrix 4) filminden ilk fragman geldi!
HABERTURK.COM

Tüm dünyayı kasıp kavuran The Matrix üçlemesi 2003 yılında kafa karıştırıcı bir sonla bittikten 18 yıl sonra dördüncü bir filmin olacağı tahmin edilemezdi. Fakat yıllarca süren söylentiler, spekülasyonlar ve beklentilerden sonra The Matrix, Resurrections (Diriliş) ile hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

22 Aralık'ta HBO Max ve sinemalarda aynı anda vizyona girecek The Matrix serisinin dördüncü filmi The Matrix: Resurrections'tan ilk resmi fragman da yayınlandı. Paylaşılan görüntülerde Neo ve Trinity olmak başta olmak üzere hikayenin birçok karakteri görülebiliyor ve Neo 'mavi hap'ların etkisinde gibi duruyor.

The Matrix 4 filminin fragmanı ise pek çok soru işaretini beraberinde getiriyor. Neo'nun 'rüya gibi olmayan' rüyalarının sırrı nedir? Fragmanda gözüken tavşan ve kedi görüntülerinin anlamı nedir? Abdul-Mateen Morpheus'un gençliğini mu oynuyor? Yoksa Morpheus ile akraba mı? Eğer Neo, Morpheus'un gençlik haliyle karşılaştıysa yaşananların hepsi üçlemede meydana gelmiş olaylardan önce olmuş olabilir mi?

Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss'un başrolleri paylaştığı filmin kadrosunda Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas, Christina Ricci, Telma Hopkins, Eréndira Ibarra, Toby Onwumere, Max Riemelt, Brian J. Smith ve Jada Pinkett Smith de yer alıyor. Filmi Lana Wachowski yönetiyor.

Lana Wachowski'nin senaryosunu, Cloud Atlas kitabının yazarı olan David Mitchell ve Aleksander Hemon ile birlikte kaleme aldığı yeni Matrix filminin yapımcılığını Terry Needham, Garrett Grant, Bruce Berman, Wachowski, Grant Hill ve James McTeigue üstleniyor.

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