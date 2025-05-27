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        Haberler Ekonomi Emlak The Stay'den markalı konut hamlesi - Emlak Haberleri

        The Stay'den Alaçatı'da markalı konut hamlesi

        NuLook Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Yıldırım'ın kurduğu The Stay markası ile Özkancalar İnşaat Grup iş birliğine giderek Alaçatı'da Surf Lounge The Stay Living'i hayata geçiriyor

        Giriş: 27.05.2025 - 07:22 Güncelleme: 27.05.2025 - 07:22
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        The Stay'den Alaçatı'da markalı konut hamlesi
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        NuLook Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Yıldırım ile Özkancalar İnşaat Grup Başkanı Hakan Özkanca ortak yatırımıyla hayata geçirilecek olan rezidans projesi Surf Lounge The Stay Living'in Alaçatı'da inşaatı sürüyor.

        Projeyle ilgili bir basın toplantısı gerçekleştiren Yıldırım ile Özkanca, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

        Alaçatı'da markalı konut ve turizm işletmelerinin yeterli olmadığını belirten Muzaffer Yıldırım, projenin Alaçatı'ya katkı vereceğini söyledi. Hakan Özkanca, sörf yaptıkları bölgede gördükleri inşaat için teklif aldıklarını ve projeyi alarak çalışmalara başladıklarını aktardı.

        2+1 ve 3+1 seçeneklerinin bulunduğu 44 dairelik tek blok olarak tasarlanan projenin Nisan 2026'da teslim edileceği ifade edildi. Ön satış aşamasında sınırlı sayıda daireler 1 milyon 250 bin euro (2+1 daire) ve 1 milyon 450 bin euro'dan satışa sunuldu.

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        5 dönümü beach olmak üzere 11 dönümlük arazideki projenin yapım maliyetinin 20'si inşaat, 7'sinin çevre düzenlemesi şeklinde 27 milyon dolar olduğu ifade edildi. Tesisin içerisine büyük bir spor salonu ile bir balık restoranının da yapılacağı kaydedildi.

        Kiteboard Dünya Şampiyonası'nın önümüzdeki yıl Alaçatı'da yapılması için görüşmelerin de sürdüğü belirtildi.

        Rezidansların bir kısmı kiralama yapılmak üzere şirketin elinde tutulacak, satılan konutların dönemsel kullanılmak istenmesi halinde kiralaması da şirket tarafından yönetilecek.

        Gelecek planlarını da aktaran Muzaffer Yıldırım, ABD'de Miami, Yunanistan'da Atina ve İngiltere'de Londra'da projeler yapmak için çalıştıklarını anlattı. Yıldırım, bu projeler için yatırım ortaklarıyla görüşme yaptıklarını söyledi.

        Hakan Özkanca ise Surf Lounge The Stay Living ile girdikleri Alaçatı'da önümüzdeki dönemde yeni projeler yapmak istediklerini kaydetti.

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