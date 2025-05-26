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        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: Fatma Zehra Kınık hakkındaki karar açıklandı | Son dakika haberleri

        Zehra Kınık hakkındaki karar açıklandı

        İstanbul Beykoz'da kullandığı araçla 1 kişinin ölümüne neden olan Fatma Zehra Kınık, 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı. Kınık'ın ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.05.2025 - 17:20 Güncelleme: 26.05.2025 - 17:59
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        Zehra Kınık hakkında karar
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        Beykoz’da kullandığı araçla karıştığı kazada 1 kişinin ölümüne neden olan Fatma Zehra Kınık Demir’in yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.

        Kınık hakkında, ‘taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca Kınık’ın 2 yıl süreyle ehliyetine el konulma hükmetti.

        Hayatını kaybeden Batın Barlas Çeki
        Hayatını kaybeden Batın Barlas Çeki

        Beykoz’da 9 Temmuz’da eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir, Y.S.Ö.’nün kullandığı motosiklet ile çarpışmıştı. Batın Barlas Çeki’nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen Fatma Zehra Kınık’ın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Fatma Zehra Kınık Demir, sanık Y.S.Ö., müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık ve kızı Fatma Zehra Kınık Demir
        Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık ve kızı Fatma Zehra Kınık Demir
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        "BEN SONUNA KADAR ŞİKAYETÇİYİM"

        Batın Barlas Çeki'nin annesi Hasret Doğan, "Oğlum artık hayatta yok, geri döndürülemeyecek. Hayallerimiz yarım kaldı. Hayatıma yarım devam ediyorum. İnşallah üst sınırdan cezalandırılır. Üzgünlük görmedim. Adalete güvenmiyorlar sanırım. Sürekli tehditle geliyorlar. Ben sonuna kadar şikayetçiyim" ifadelerini kullandı. Sanık Y.S.Ö., "Mütalaaya katılmıyorum, kazada suçum yok. Zehra Kınık’ın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

        "KUSURLU OLDUĞUMU DÜŞÜNMÜYORUM"

        Mahkemede savunma yapan Fatma Zehra Kınık, "Ben tekrardan kazanın gerçekleşmesinden dolayı üzüntümü belirtmek istiyorum. Ben mütalaaya katılmıyorum. Bu kazada kusurlu olduğunu düşünmüyorum. Durup kontrollerimi yapıp minibüsün bana yol vermesiyle seyrederken, kör noktamdan Y.S.Ö.’nün bana sürtmesiyle kazanın meydana geldiği video kayıtlarında da sabittir" ifadelerini kullandı.

        Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Fatma Zehra Kınık hakkında, ‘taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Ayrıca Kınık’ın 2 yıl süreyle ehliyetine el konulmasına hükmedildi.

        Diğer sanık Y.S.Ö. hakkında ise ‘taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

        İDDANAMEDEN

        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 9 Temmuz'da şüpheli Fatma Zehra Kınık Demir'in kullandığı aracıyla Kavacık Mahallesi Baki Sokak'tan FSM Caddesi'ne çıktığı esnada, Y.S.Ö'nün kullandığı plakalı motosikletle çarpıştığı, devrilen motosikletin yerde sürüklenip kaldırımda yürüyen müşteki Muammer Kızıl'a vurduğu belirtildi.

        İddianamede, kazada motosiklet sürücüsünün arkasında yolcu olarak bulunan Batın Barlas Çeki'nin de savrularak beton bariyerlere çarpmasının ardından Y.S.Ö, Muammer Kızıl ve Çeki'nin yaralı olarak hastaneye kaldırıldıkları kaydedildi. Çeki'nin hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, Kızıl ve Y.S.Ö'nün ise yaralandıkları belirtilen iddianamede, kolluk görevlilerince düzenlenen trafik kaza tespit tutanağına göre şüpheli Fatma Zehra Kınık Demir'in kusurlu olduğunun tespit edildiği anlatıldı.

        Ölü muayene ve otopsi tutanağına göre, Çeki'nin ölümünün genel beden travması sonucu meydana geldiğine dikkat çekilen iddianamede, şüpheli Demir'in alınan ifadesinde "üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği, olayda kusurlu olmadığını beyan ettiği" aktarıldı. İddianamede, şüphelinin olay tarihinde idaresinde bulunan aracıyla Y.S.Ö'nün motosikletine çarpıp, taksirli eylemi sonucu Batın Barlas Çeki'nin ölümüne, Muammer Kızıl ile Y.S.Ö'nün de yaralanmasına sebebiyet verdiği vurgulanarak, Fatma Zehra Kınık Demir'in "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamenin kabul edilmesinin ardından, savcılık müştekilerden 18 yaşından küçük Y.S.Ö'nün de olayda sorumluluğu olduğunu tespit ederek, hakkında ek iddianame düzenlenmişti. Mahkeme, Y.S.Ö. hakkındaki ek iddianamenin ana iddianameyle birleştirilmesine karar vermişti.

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