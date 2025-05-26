Okan Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda şampiyon olan Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk gündeme dair açıklamalarda bulundu. Şampiyonluğu değerlendiren Okan Buruk, yeni sezon transfer çalışmaları ve Osimhen hakkında da önemli sözler söyledi. İşte Buruk'un açıklamaları...
Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan eden ve 5 yıldızı takan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.
RAMS Park'ta Anadolu Ajansı'nın canlı yayınına katılan Buruk'un açıklamaları şöyle:
"BİR İLKE İMZA ATTIK"
"Kupayı hep stadyumda alıyorduk, bu kez Yenikapı'da aldık ve bir ilke imza attık. TFF'ye teşekkür etmek istiyorum. Kupayı bize orada teslim etti. Muhteşem bir atmosfer vardı. İnanılmaz bir kalabalıktı. Ayakta bekleyen, yağmurun altında bekleyenler vardı. Galatasaray'a olan sevginin, tutkunun ne demek olduğunu gösterdiler. Gelen herkese teşekkür etmek istiyorum."
"AVRUPA LİGİ'NDE FİNALE GİTMEYİ ÇOK İSTİYORDUK"
"Bu sene Avrupa Ligi'nde finale kadar gitmek istiyorduk. Bu kaybettiğimiz bir hedefti. Türkiye Kupası'nda başlangıçta daha az oynayan oyunculara yer verdik. Fenerbahçe eşleşmesinden sonra daha çok kazanmaya odaklı bir takım olduk. 3 senedir Türkiye Kupası'nda başarılı olamamıştık, bu kez kupayı aldı. Son düzlüğü girdiğimiz performansla Avrupa Ligi'ne girseydik oradaki en büyük adaylardan biri olabilirdlk. Yendiğimiz Tottenham'ın kupayı kazanmasını bir yandan gururlandırırken bir yandan da üzüyor. Artık niyetimiz önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilmek. Burada kadro planlaması çok önemli. Kadro yapılanmamızı bu sene çok daha iyi yapmamız lazım. Tecrübelendik ve bu sene çok daha iyi bir kadro yapılanması yapacağımızı umuyorum."
"HEDEFİMİZİ HİÇ KAYBETMEDİK"
"Buraya geliş başarımızın en ana sebebi, çok fazla kazanan takım olduğumuz için puan farkı oluştu, artırdık. Biz 6 puan öndeyken bile bir şey havası vardı, Galatasaray şampiyonluğu kaybetti. Ben, takımım, başkanım, yöneticilerimiz bir aradaydık. Nisan ve mayıs aylarında bu birlikteliği ne kadar gösterirsek o kadar yukarı çıktık. Hepimiz içinde son iki senenin şampiyonu olmanın özgüveni vardı. İki senedir hangi yoldan geçiyorsak benzer yoldan geçtik. Rakibimiz Fenerbahçe, biz öndeyiz, puan farkı var. Oyunculara 'yine biz kazanacağız' dedim. Kazanma, galibiyet hedefimizi hiç kaybetmedik. İki takımın da inişleri çıkışları oluyor."
"YENİ MOTTOMUZ..."
"2026 hem 20 kupa sayısına hem de 26. şampiyonluğa ulaşmak için yeni mottomuz. Bütün rakiplerimize saygı duyuyorum, başta Fenerbahçe olmak üzere. Beşiktaş iki derbiyi de kazandı, bu gelecek sene için onları motive edecektir. Kupa finalini de Trabzonspor ile oynadık. Gelecek sezon 4 takımın da yer alacağı bir yarış olabilir."
TRANSFER AÇIKLAMASI
"Şampiyonluğu ilan edince iş transfere dönüyor ama sabırlı olmamız gerekiyor. Fazla baskı... Biz de en kısa sürede bitirmek istiyoruz ama beklemeniz, sabretmeniz gerekiyor. Sabırsız davranıp listenizdeki 4'üncü 5'inci sıradaki ismi alıyorsunuz, insanların o anda konuşmasını kesiyorsunuz ama sezon içinde başarınızı etkileyecek durumlar oluşabiliyor. Sakin olmamız gerekiyor. Ön elememiz yok. Lig Ağustos'ta başlıyor. Elimizdeki kadroyu hızlı şekilde güçlendirmek, ilk isteğimiz. Başkanımıza bu anlamda teşekkür etmem gerekiyor. Hep yanımızda hep destek oldu."
LEROY SANE VE BERNARDO SILVA TRANSFERLERİ
"Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım gelecek oyuncuyu cezbediyor. Oyucularla ilgili görüşüyoruz. İsim vermek doğru olmaz. Ne kadar gizli tutarsak bu maddi anlamda ve transferin bitmesi anlamında çok önemli rol oynuyor. Transfer yapacağız, eksik mevkilerimiz var."
"MUSLERA VE MERTENS AYRILACAK"
"Transfer yapacağız. Eksik mevkilerimiz var. Çok değerli oyuncular aramızdan ayrılacak. Muslera gibi Mertens gibi bu şampiyonluklarda çok büyük payı olan iki oyuncumuz aramızdan ayrılacak. Bizi çok duygulandırıyor. Her kutlama her maç... Bu duyguyu yoğun yaşıyoruz. Yerlerine önemli transferler yapmamız gerekecek."
"OSIMHEN'İ BURADA OYNAMAYA İKNA EDECEK ÇOK ŞEY VAR"
"Osimhen'e geçen yaz 'kesinlikle geliyor musun' diye sorduğumda Galatasaray'ı çok yakından takip ettiğini söyledi. Mertens'in burada olması da önemliydi. Osimhen'i almak bizim için çok önemli. Tabiki önemli teklifler var ama burayı nasıl sahiplendiğini gördükten sonra bence Osimhen'in burada oynamaya ikna edecek çok şey var. Başkanımızın ne gerekiyorsa yapacağını bliyorum. Top burada Osimhen'de. İcardi'de de bunu yaşamıştık. O da Suudi Arabistan'dan gelen teklifi reddedip Galatasaray'ı seçmişti. Osimhen'in transferiyle ilgili de süreç devam ediyor. İnşallah Osimhen kalacak, ümidim öyle. Galatasaray elinden ne geliyorsa yapacak."
"İLK KÖTÜ GİDİŞİMİZDE..."
"Torreira benim için insan olarak da oyuncu olarak da çok değerli. Kötü gittiğimiz dönemlerde istifa hastagleri açıldı. Oyuncularla da bunun şakasını yapıyorsunuz. Trabzonspor kupa maçı sonrasın ben başladım, Torreira da dün tekrarladı. Bu yaşadıklarımızla eğlenebilmeyi de beceriyoruz. Yarın öbür gün ilk kötü gidişimizde bu istifa görüntülerini önümüze koyabilirler tabi"
"HİÇBİR OYUNCUMUZU SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"
"Hiçbir oyuncumuzu satmayı düşünmüyoruz. Özellikle Türk oyuncularımızı satmayı düşünmüyoruz. Oyuncularımızı önce tutmak istiyoruz. Barış Alper'in talipleri çok fazla. Avrupa'da önemli takımların izlediği bir oyuncu. Yunus ve Abdülkerim'in performansları çok önemliydi Her oyuncumuzu çok değerliydi. Hepsi en iyisi hak ediyorlar. Burada Türk oyuncular çok önemli."
"BİR KALECİ GELECEK, GÜNAY İLE YARIŞACAK"
"Günay'ı ikinci kaleci olarak görmüyorum. Kimi alsak yarışta olacak. Kupada hep devam ettik onunla. Avrupa'da oynadı. Ligde oynadı. Oynadığında ne kadar iyi olduğunu gösterdi. Bir kaleci gelecek, Günay ile yarışacak. Kim daha iyiyse o oynayacak."
"JELERT'IN HER ZAMAN PİYASASI VAR"
"Jelert genç bir oyuncu, yatırım yaptık. Her zaman bir piyasası var. Son dönemde çok fazla sakatlık geçirdi. Son maçta da ona süre vereceğiz. Frankowski önemli bir oyuncu. Takımın düştüğü dönemlerde onun da düşüşü oldu. Kanat beki olarak daha etkili bir oyuncuydu Frankowski. İlk oynadığı maçlarda kanat bek olarak oynattık ama devamındaki maçlarda dörtlüye döndük ve sağ bek olarak oynattık. Sallai'den de çok iyi bir sağ bek performansı aldık. Cuesta çok karakterli ve takım içinde de sevilen bir oyuncu. Son maçta da forma giydi Davinson ile iyi bir ikili oldu. Transfer yapıyorsunuz ama bazen yerine kalan oyuncu daha iyi oynayabiliyor. Geçen sene de bunu yaşadık. Gelen transferlerin bazen oynamama nedeni onların yerine oynayan oyuncuların daha iyi oynaması."
ZAHA,ZANIOLO, KÖHN AÇIKLAMASI
"Kiralıktan dönecek oyuncular var, Zaha, Zaniolo, Köhn gibi opsiyonları olan oyuncular var. Opsiyonları kullanılacak mı göreceğiz. Nelsson oynayamadığı için mutsuz oldu ve Roma'ya kiralık gitti. Satma şansımız olan oyuncular ya da takasta kullanacağımız oyuncular olabilir."
"FRANKOWSKI KANAT BEK OLARAK İYİDİ"
"Frankowski ilk geldiğinde daha iyiydi, sonra performans eksikleri oldu. Polonya Milli Takım oyuncusu. Bir kanat bek olarak daha etkiliydi. Devre arası transferinde 3'lü ve 4'lüyü düşünerek transfer yaptık. İlk kanat bek olarak oynattık. Devamındaki maçlarda sağ bek oynadı. Orada da bir yarış oldu. Sürpriz bir isim, Sallai oynadı. Gerçekten çok önemli bir sağ bek performansı aldık."
"CUESTA TAKIM İÇİNDE ÇOK SEVİLİYOR"
"Carlos Cuesta... Çok profesyonel, karakterli ve takım içinde çok seviliyor. Göztepe maçında 90 dakika oynadı. Performansını iyi gördüm. Davinson ile milli takımda da beraber oynuyorlar. Biz hiçbir zaman 15 kişi sahaya çıkmayacağız, transfer yapacağız ama 11 kişi oynuyoruz. Biri iyi oynuyorsa diğeri bekleyecek."
"MOURINHO'YU HİÇ DİKKATE ALMADIK"
"Jose Mourinho'nun Türkiye'ye gelmesi, çalışması; Türkiye'deki herkes için pozitif bir şeydi, öyle olduğu gözüküyordu en baştaki resimde. Maalesef hep negatif anlamda kullandı kendisi. Ülkeyi, Türk futbolunu kötüledi. Hep olumsuz üzerinden gitti. Şimdi aynı şeyi diyemiyoruz. Kendi imajını zedeleyen birinin ekstra çabası... Herkesin bir stili var. Saygı duyuyorum. İlk defa Türkiye'de yaşanmadı bu, İngiltere, İspanya, İtalya'da da bu yaşandı. Ona adapte olmanız, neler karşınızıa geleceğinizi bilmelisiniz. Onu hiç dikkate almadık. Yine aynı saygım devam ediyor, çok önemli bir teknik direktör. Fenerbahçe maçından sonra fiziki saldırı oldu ama bunu hiç uzatmayalım dedik. Bu senenin kazanı, herkesin gözünde Galatasaray. Saha dışına götüreceğiniz her şey sizi komik duruma düşecektir."