Hatayspor: 4 - Fenerbahçe: 2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. 6 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2 kazandı.

Fenerbahçe 27. dakikada Youssef En-Nesyri ile öne geçti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri ise 44. dakikada Ertuğrul Çetin (k.k), 53'te Bilal Boutobba, 63. dakikada Görkem Sağlam (p) ve 66'da ise Jonathan Okoronkwo kaydetti. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, 90+5'te sahneye çıktı ve skoru tayin etti: 4-2.

Ayrıca F.Bahçe'de 38. dakikada Mert Müldür direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Hatayspor yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı ve 26 puana yükseldi. 2 maç sonra kaybeden Fenerbahçe ise 81 puanda kaldı.

Ligin 38. ve son haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Hatayspor ise Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

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MOURINHO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, son maça göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Ligde şampiyon olan Galatarasaray'ın ardından ikinci sırada yer alan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Morinho, karşılaşmada kaleyi genç file bekçisi Osman Ertuğrul Çetin'e emanet etti. Fenerbahçede kaleci Livakovic ile kart cezalısı Fred kadroda yer almazken Szymanski yedeğe çekildi.

MAÇTAN DAKİKALAR Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi. 9. dakikada sol kanattan Tadic'in ortasında meşin yuvarlağa altı pas içerisinde iyi yükselen En Nesyri'nin kafa vuruşu, yerden sekerek üstten auta çıktı. 16. dakikada sol kanattan ceza yayına yapılan ortada topla buluşan Talisca'nın vuruşunda meşin yuvarlak savunmadaki Kilama'ya çarparak uzaklaştı. 28. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Savunmadan çıkmaya çalışan Abdulkadir Parmak'tan topu kazanan Amrabat kaleyi cepheden gören noktadan sert vurdu. Bekaj'ın yumrukladığı meşin yuvarlağı önünde bulan En Nesyri'nin vuruşunda top, ağlarla buluştu: 0-1. REKLAM

39. dakikada sol kanatta ilerleyen Okoronkwo, ceza sahasının solunda Mert Müldür'ün müdahalesiyle yerde kalınca maçın hakemi Mert Müldür'e kırmızı kart çıkararak, serbest vuruş verdi. 40. dakikada topun başına geçen Görkem Sağlam'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Osman Ertuğrul Çetin topu kornere çeldi. 44. dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Hatayspor kaleyi cepheden gören noktada serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Massanga'nın vuruşunda meşin yuvarlak önce direğe ardından kaleci Osman Ertuğrul Çetin'in sırtına çarparak ağlara gitti: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı. 51. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Oğuz Aydın, sağındaki Talisca'ya topu çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlağı Bekaj yumrukladı. Topu önünde bulan Dzeko'nun vuruşunda meşin yuvarlağı savunmadaki Kamil Ahmet Çörekçi uzaklaştırdı. 53. dakikada Hatayspor öne geçti. Hatayspor savunmasından gelen topu ceza sahası dışında göğsüyle kontrol eden kaleci Osman Ertuğrul Çetin meşin yuvarlağı uzaklaştırmaya çalışırken araya giren Boutobba'nın boş kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 2-1.