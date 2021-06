AMC kanalının her sezonu ayrı bir merakla takip edilen fenomen dizisi The Walking Dead'in 11. sezonu için heyecan dorukta. Dizinin hayranları büyük bir heyecanla The Walking Dead'in 11. sezon ne zaman, hangi tarihte başlıyor sorularının cevaplarını arıyor. İşte detaylar...

THE WALKING DEAD 11. SEZON NE ZAMAN?

AMC kanalı tarafından fragman yayınlandı. 11.sezon olarak 22 Ağustos 2021 tarihinden itibaren ekrana geleceği netleşti.

THE WALKING DEAD OYUNCULARI

Norman Reedus. Rolü : Daryl Dixon.

Melissa McBride. Rolü : Carol Peletier.

Danai Gurira. Rolü : Michonne.

Lauren Cohan. Rolü : Maggie Greene.

Josh McDermitt. Rolü : Eugene Porter.

Christian Serratos. Rolü : Rosita Espinosa.

Seth Gilliam. Rolü : Gabriel Stokes.

Ross Marquand. Rolü : Aaron.