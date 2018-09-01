Thisted - Hvidovre maçı rakamları

Danimarka 1.Lig maçında Thisted ile Hvidovre, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 14:45. Thisted 9 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Hvidovre 9 puanda ve 4. sırada. Thisted son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Hvidovre, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 608 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Thisted kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 3.00, Hvidovre sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Thisted son hafta oynanan Greve maçında 1-1 berabere kaldı.

Hvidovre ise Kolding II maçında 6-0 yenildi.

Thisted, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Thisted, kendi sahasında 4 gol attı, 2 gol yedi.

Hvidovre ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Hvidovre, 4 gol atarken 5 gol yedi.

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