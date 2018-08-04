Thisted - LFA düellosu

Danimarka 1.Lig heyecanı devam ediyor. Thisted, 05 Ağustos 2018 Pazar günü LFA takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 14:45. Thisted 1 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken LFA 1 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi Thisted, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. LFA, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 477 kodlu maçı oynayanlar; Thisted galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 3.00, LFA galibiyet oranı 2.40. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Thisted son hafta oynanan FC Roskilde maçında 1-1 berabere kaldı.

LFA, Herfolge Koge karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

LFA, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. LFA, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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