        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Thomas Reis, Samsunspor'dan ayrılmayı düşünmüyor! - Yılport Samsunspor Haberleri

        Thomas Reis, Samsunspor'dan ayrılmayı düşünmüyor!

        Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un ilgilendiği Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, takımdan ayrılmayı düşünmüyor.

        Giriş: 12.11.2025 - 18:42 Güncelleme: 12.11.2025 - 18:43
        Thomas Reis takımdan ayrılacak mı?
        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörlüğünü yapan Thomas Reis'e Almanya Bundesliga temsilcisi Wolfsburg talip oldu.

        Buna karşın 52 yaşındaki teknik adamın takımdan ayrılmayı düşünmediği ve gelecek sezonun kadro çalışmalarına başladığı öğrenildi.

        Alman çalıştırıcının çift taraflı anlaşılması halinde 200 bin Euro'luk serbest kalma bedeli olduğu fakat Samsunspor'da kalacağı belirtildi.

        KONFERANS LİGİ'NDE LİDER

        Samsunspor bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde 3'te 3 yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu. Süper Lig'de ise 12 maçta sadece 1 kez mağlup oldu.

        Samsunspor'un başında 55 maça çıkan Thomas Reis, 29 galibiyet, 13 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak 1.82 puan ortalaması tutturdu.

