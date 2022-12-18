THY 1.200 yeni pilot alacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

THY 1.200 yeni pilot alacak

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 2023 yılında 2 bin 600 yeni kabin memuru ve 1.200 yeni pilot alacaklarını ifade etti

THY 1.200 yeni pilot alacak
THY 1.200 yeni pilot alacak
0:00 / 0:00
AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Maslak TİM Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Ulus Markalama Forumu"nda konuşan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin başarılarına dikkati çekerek, şirketin yüksekten uçmaya devam edeceğini söyledi.

Ekşi, THY'nin 2023 yılında büyümesini sürdüreceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"2003'te bizim kabin memuru sayımız 1.579'du. 2022'ye geldiğimizde 8 kat büyüyerek 12 bin 841 kabin memurumuz var halihazırda çalışan. Önemli bir rakam vereyim, biz 2023 yılında 2 bin 600 yeni kabin memuru alacağız. 2003'te 651 pilotumuz varken bu yaklaşık 9 kat büyüyerek 5 bin 793'e erişti. 1. 200 yeni pilot arkadaşımızı da bünyemize katacağız. Yani neredeyse 2003'teki Türk Hava Yolları ölçeğinde büyüyoruz."

THY'nin 2003'te 65 uçağa sahip olduğunu belirten Ekşi, "2022'de 390 uçağa çıktı. Yani filo sayısında 6 kat büyüyen bir Türk Hava Yolları'ndan bahsediyoruz. Filo sayısında 2003'te dünya 35'incisiydik.Şimdi, dünyada 9'uncu sıraya yükselen bir hava yolundan bahsediyoruz. Bu bizim yerelden globale geçiş ve güçlü network, güçlü filo olma stratejimizin bir sonucu." değerlendirmesinde bulundu.

"2023'te yüzde 10'un üzerinde büyüme hedefliyoruz"
Ekşi, dünyada 129 farklı ülkeye ve 340 farklı noktaya uçuş yaptıklarına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"2003'te 52 ülkeye sefer yapıyorduk. Şimdi dünyada 129 ülkeye, 340 noktaya ve 129 devlete İstanbul'dan sefer yapıyoruz. Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu unvanına sahibiz. Düşünün ki dünyanın 129 ülkesine THY gidiyor, Türk Bayrağı gidiyor. İnsanlar Türk Hava Yolları'nı kullanıyorlar. O insanlar gelip İstanbul diye bir şehre iniş yapacaklarını biliyorlar. Ve oradan başka yere gideceklerini biliyorlar.

İşte yumuşak güç dediğimiz veya soft power dediğimiz şey budur. O yüzden 'Türk beklenendir' diye bazen denilir. Ben bunun ne olduğunu biraz yorumlamakta zorlanırdım. Bunu ne zaman iyi yorumluyoruz? Cumhurbaşkanımızın uluslararası gezilerinde veya buraya gelen yabancı devlet adamları 'Türk Hava Yolları bize de sefer yapsın bize sefer artırsın' dediğinde diyoruz ki 'herhalde Türk beklenendir böyle oluyor.' Bundan da gurur duyuyoruz."

THY'nin 2003'ten sonra her yıl yüzde 10 büyüdüğüne dikkati çeken Ekşi, "2023'te de yüzde 10'nun üzerinde bir büyüme hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Ekşi, THY'nin dünyada hava yolu olarak en iyi bilinen 2'nci marka olduğuna vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Biz şu anda Avrupa'da bayrak taşıyıcılar arasında birinci hava yoluyuz. Bakın şu rakam önemli; 2003'te iç ve dış 10,4 milyon yolcu taşırken 2019'da 74,3 milyon yolcu taşıdık. Yolcu taşımada 7 kat büyüyen bir hava yolundan bahsediyoruz. Tabii pandemide bütün istatistikler düştü. Bizimki de düştü. Biz bu sene 74 milyona yakın bir yolcu tekrar taşıyacağız. Gelecek sene 80 milyonu bulacağız diye ümit ediyoruz."

THY'nin büyümeye devam ettiğine vurgu yapan Ekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk Hava Yolları büyümeye devam ediyor. Bazen şu da söyleniyor 'evet büyüyorsunuz ama kar ediyor musunuz?' Türk Hava Yolları 2003'ten sonra 2 yıl hariç bütün yıllarda az veya çok kar etti. Bu zarar ettiği yıllardan bir tanesi darbe yılının olduğu 2016 yılı. İkincisi de pandeminin olduğu, yani bütün sektörün kapandığı yıl. Onun dışındaki bütün yıllarda faaliyet karı yapmış hem yüzde 10 ve üstü büyümeye devam etmiş, hem yatırımlarına devam etmiş, hem de karlılığına devam etmiş bir hava yolundan bahsediyoruz."

'DÜNYANIN YÜKÜNÜ TAŞIYORUZ'

Ekşi, kargoda dünyanın yükünü taşıdıklarına dikkati çekerek sözlerini şöyle tamamladı:

"2003'te bizim kargo uçağımız yoktu. Dolayısıyla sadece yolcu uçaklarının altında kargo taşıyorduk. O zamanki rakam da 122 bin ton kargo taşırken bugün 20 tane sadece kargo uçağımız var. Tabii yolcu uçaklarımızın altında da taşımaya devam ediyoruz. 2022'de 1,8 milyon ton kargo taşıdık. Yani 15 kat taşıdığımız kargo arttı. Bu kargonun bir kısmı Türkiye çıkışlı ve varışlı bir kısmı da yine yolcuda olduğu gibi dünyanın dört bir tarafından kargo alıp İstanbul üzerinden yine dünyanın dört bir tarafına gidiyoruz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakan Vedat Bilgin'den son dakika asgari ücret zammı açıklaması: Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız! Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
İŞ-YAŞAM Bilgin: Salı günü asgari ücretin müzakeresinde ...
Çin ekonomide güven ve istikrara odaklandı
İŞ-YAŞAM Çin ekonomide güven ve istikrara odaklandı
Hazır giyimde rekor ihracat
İŞ-YAŞAM Hazır giyimde rekor ihracat
Kur korumalı mevduat ve katılma hesabı açabilmek için süre 1 yıl uzatıldı - Ekonomi Haberleri
İŞ-YAŞAM KKM'de süre uzatıldı
CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici: Bu rakamlara dünyanın hiçbir ekonomisi dayanmaz
İŞ-YAŞAM Kesici: Bu rakamlara dünyanın hiçbir ekonomisi ...
Yıldız Holding, 5. Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı
İŞ-YAŞAM Yıldız'dan 'bu dünya bizim' raporu
Belçika Dışişleri Bakanı, Ciner Holding’i ziyaret etti
İŞ-YAŞAM Belçika Dışişleri Bakanı, Ciner Holding’i ziyaret ...
'Buğday tedariğinde riskler devam ediyor'
İŞ-YAŞAM 'Buğday tedariğinde riskler devam ediyor'
İSPARK ücretlerine yüzde 60 zam geldi
İŞ-YAŞAM İSPARK'a yüzde 60 zam
Yaş çayda fark ödemesi desteği miktarı belli oldu - Ekonomi Haberleri
İŞ-YAŞAM Yaş çayda fark ödemesi belli oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.