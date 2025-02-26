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        Haberler Bilgi Yaşam THY aile indirim kampanyası! Türk Hava Yolları (THY) yüzde 15 aile indirimi şartları neler, indirimli bilet nasıl alınır?

        THY aile indirim kampanyası! Türk Hava Yolları (THY) yüzde 15 aile indirimi şartları neler, indirimli bilet nasıl alınır?

        Aile yılına özel THY aile indirimi kampanyasını duyurmuştu. Yurt içi biletlerde geçerli olacak kampanyada aynı soyada sahip en az 3, en fazla 9 yolcu yararlanabilecek. Peki Türk Hava Yolları (THY) yüzde 15 aile indirimi şartları neler, indirimli bilet nasıl alınır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 11:56 Güncelleme: 26.02.2025 - 11:56
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        THY aile indirim kampanyası duyuruldu. Yıl sonuna kadar sürecek kampanya dahilinde üç kişi ve üzeri aile üyeleri kampanyadan yararlanabilecek. İşte detaylar

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        THY'DEN AİLELERE ÖZEL YÜZDE 15 İNDİRİM KAMPANYASI

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında Türk Hava Yollarının (THY) yıl sonuna kadar ailelere yüzde 15 indirimli seyahat imkânı sağlayacağını bildirdi.

        Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, "Ailenin Korunması Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı"nın oluşturulduğunu ve uygulamaya konulduğunu kaydetti.

        Eylem planında aile yapısı ve değerlerinin korunması konusunda atılacak adımların yer aldığına dikkati çeken Bakan Göktaş, Aile Yılı'nda tüm bakanlıklar ve ilgili paydaşlarla iş birliği faaliyetlerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca takip edileceğini belirtti.

        "Ailelerin Refah Düzeyinin Yükseltilmesi" ve "Aile Odaklı Sosyal Politika ve Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması" amacı doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Bakan Göktaş, "2025 Aile Yılı hedeflerimiz kapsamında ailelerimize ekonomik fayda sağlayacak indirim uygulamalarını hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Türk Hava Yolları ile yaptığımız görüşmeler sonucu 2025 Aile Yılı boyunca ailelerimize yüzde 15 indirim sağlanacak" ifadelerini kullandı.

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        THY YÜZDE 15 İNDİRİMLİ AİLE KAMPANYASI NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

        THY'nin ailelere özel uygulayacağı yüzde 15'lik kampanya 29 Aralık 2025'e kadar devam edecek. Yolcular, 31 Aralık 2025'e kadar seyahat edebilecek.

        THY YÜZDE 15 AİLE İNDİRİMİ KAMPANYASI ŞARTLARI NELERDİR?

        Türk Hava Yollarının internet sitesinde "Aile İndirimi" olarak duyurulan kampanya kapsamında aynı rezervasyon kaydında bulunan aynı soyada sahip en az 3, en fazla 9 yolcuya yüzde 15 indirimin uygulanacak. Ancak yolcular arasında bebek olması durumunda en az 4 yolcu olması gerekiyor.

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