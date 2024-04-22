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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague THY Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor - Basketbol Haberleri

        THY Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor

        Basketbol THY Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı yarın başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 17:06 Güncelleme: 22.04.2024 - 17:06
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        THY Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor
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        Organizasyonda normal sezonu ilk 6'da bitiren takımlar ile play-in eşleşmelerini kazanan 2 ekip, play-off'ta boy gösterecek. Play-off'ta 3 galibiyete ulaşacak takımlar, Dörtlü Final oynamaya hak kazanacak.

        Play-off aşamasının ilk maçında Ergin Ataman yönetimindeki Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, yarın TSİ 20.30'da İsrail'in Maccabi Playtika takımını konuk edecek.

        Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko ise Fransa ekibi Monaco ile Dörtlü Final'e yükselme mücadelesi verecek. Bu eşleşmede ilk müsabaka, 24 Nisan Çarşamba günü Fransa'daki Gaston Medecin Salonu'nda TSİ 20.00'de oynanacak.

        Diğer play-off eşleşmelerinde ise Real Madrid (İspanya) ile Baskonia (İspanya) ve Barcelona (İspanya) ile de Olympiakos (Yunanistan) karşı karşıya gelecek.

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        THY AVRUPA LİGİ PLAY-OFF AŞAMASINDA İLK MAÇLARIN PROGRAMI ŞÖYLE:

        YARIN:

        20.30 Panathinaikos AKTOR (2) - Maccabi Playtika (7) (OAKA Arena)

        22.00 Real Madrid (1) - Baskonia (8) (Wizink Center)

        24 NİSAN ÇARŞAMBA:

        20.00 Monaco (3) - Fenerbahçe Beko (6) (Gaston Medecin)

        22.00 Barcelona (4) - Olympiakos (5) (Palau Blaugrana)

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